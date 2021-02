Johnson Controls se joint au Climate Pledge, cofondé par Amazon et Global Optimism pour soutenir l’ambition accélérée de zéro carbone net

– La signature est conforme à l’engagement de Johnson Controls de faire progresser les émissions de carbone nettes nulles de 2050 à 2040

– Johnson Controls s’associera aux leaders de l’industrie pour découvrir de nouvelles voies pour atteindre des objectifs environnementaux et de développement durable communs ambitieux

– Action conjointe pour partager l’accès aux technologies, rendre compte des émissions de gaz à effet de serre, de l’élimination du carbone et des compensations crédibles

CORK, Irlande, 17 février 2021 / PRNewswire / – Johnson Controls (NYSE: JCI), le leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a annoncé aujourd’hui avoir rejoint The Climate Pledge, un engagement cofondé par Amazon et Global Optimism. Les signataires de cet engagement s’engagent à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2040, dix ans avant l’objectif fixé dans l’Accord de Paris sur le climat des Nations Unies.

Johnson Controls est l’une des 53 organisations qui ont maintenant signé l’engagement, et cette décision fait suite à l’annonce de la société de nouveaux engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), d’objectifs scientifiques et de son propre bilan zéro carbone engagement. Le pacte verra Johnson Controls s’associer avec d’autres leaders de l’industrie pour découvrir de nouvelles voies pour atteindre les objectifs communs en matière d’environnement et de durabilité.

«La durabilité est au cœur de notre entreprise et fondamentale dans tout ce que nous faisons en tant qu’entreprise», a déclaré George Oliver, Président-directeur général de Johnson Controls. «Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels la planète est confrontée aujourd’hui. Notre annonce récente de parvenir à zéro émission nette de carbone d’ici 2040 grâce à des innovations et des technologies telles que notre plate-forme OpenBlue, démontre encore notre engagement à protéger et à préserver l’environnement. Nous recherchons Nous sommes impatients de renforcer encore le rôle que nous pouvons jouer en travaillant avec Amazon, Global Optimism et d’autres signataires pour atteindre un carbone zéro net une décennie avant l’important objectif de l’Accord de Paris. «

Le Climate Pledge permet aux signataires de partager l’accès aux technologies, aux meilleures pratiques et aux innovations en matière d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement, et de créer une action conjointe pour relever les défis climatiques les plus critiques. Plus précisément, les signataires s’engagent à accélérer la voie vers le zéro net en acceptant de rendre régulièrement compte des émissions de gaz à effet de serre, de l’élimination du carbone et des compensations crédibles. Johnson Controls entretient une relation commerciale de longue date avec Amazon et travaille avec l’entreprise depuis 2008.

« Alors que les États-Unis franchissent une étape importante dans la lutte contre le changement climatique en rejoignant officiellement l’Accord de Paris cette semaine, je suis ravi d’accueillir 20 nouvelles entreprises au sein de The Climate Pledge qui veulent aller encore plus vite », a déclaré Jeff Bezos, Fondateur et PDG d’Amazon. « Amazon a cofondé The Climate Pledge en 2019 pour encourager les entreprises à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris avec 10 ans d’avance, et nous constatons une dynamique incroyable derrière cet engagement avec 53 entreprises de 18 secteurs dans 12 pays qui se joignent déjà. Ensemble, nous peut utiliser notre échelle collective pour aider à décarboner l’économie et à préserver la Terre pour les générations futures. «

La participation de Johnson Controls à The Climate Pledge renforce sa mission de réinventer la performance des bâtiments au service des personnes, des lieux et de la planète. En tant que chef de file dans le domaine des bâtiments depuis 135 ans et pionnière en matière de développement durable, la société se concentre sur la responsabilisation des clients et des communautés pour rationaliser les opérations des bâtiments et fournir des économies d’énergie qui les aideront à atteindre leurs objectifs environnementaux.

Johnson Controls favorise la durabilité sur l’ensemble de sa chaîne de valeur en se concentrant sur les solutions d’énergie propre, les personnes, les partenariats, la performance et la gouvernance. Elle est classée dans le top 12 pour cent des entreprises de leadership climatique à l’échelle mondiale par le CDP et a été nommée l’une des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights.

