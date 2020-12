Vendredi, les négociateurs britanniques et européens ont interrompu leurs discussions sur un accord commercial post-Brexit sans accord et ont confié la tâche de dégager le blocage au Premier ministre Boris Johnson et à la chef de l’UE Ursula von der Leyen.

Les dirigeants tiendront un appel téléphonique samedi après la rupture de leurs envoyés Michel Barnier et David Frost après une semaine difficile de réunions de jour et de nuit sans percée.

« Nous avons convenu aujourd’hui que les conditions d’un accord ne sont pas remplies, en raison de divergences importantes sur l’égalité des chances, la gouvernance et la pêche », ont déclaré Barnier de l’UE et Frost du Royaume-Uni, dans un communiqué conjoint tweeté.

« Nous avons convenu de suspendre les pourparlers afin d’informer nos dirigeants de l’état d’avancement des négociations. Le président Von der Leyen et le Premier ministre Johnson discuteront de l’état d’avancement demain après-midi », ont-ils déclaré.

Barnier devait quitter Londres et l’appel des dirigeants aura lieu samedi après-midi.

La pause dans les négociations qui traînent depuis huit mois est intervenue malgré un délai serré, la Grande-Bretagne devant quitter le marché unique de l’UE le 31 décembre avec ou sans accord commercial de suivi.

Un accord est nécessaire pour éviter de profondes perturbations des deux économies – mais en particulier de la Grande-Bretagne – qui ont déjà été réduites à un niveau bas par la pandémie de coronavirus.

Malgré le calendrier serré, la France a menacé vendredi de mettre son veto à tout accord qui ne répondrait pas à ses exigences en matière de commerce équitable et d’accès aux eaux de pêche britanniques.

Les débats de dernière minute ont également été abordés par le marchandage sur un mécanisme d’application pour régir tout accord.

« S’il y a un accord qui n’est pas bon, nous nous y opposerons », a déclaré le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune à la radio Europe 1, ajoutant: « Chaque pays a le droit de veto ».

Un diplomate européen a déclaré à l’AFP que la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et le Danemark partageaient les craintes de la France selon lesquelles, dans la précipitation pour conclure un accord, Barnier donnerait trop de fondement aux règles pour maintenir une concurrence loyale.

Les voisins les plus proches de la Grande-Bretagne soupçonnent que l’Allemagne et la Commission européenne sont trop désireuses de conclure un accord pour éviter des retombées économiques dommageables.

« L’Union a fait les gestes nécessaires pour parvenir à un compromis. Il appartient aux Britanniques d’agir », a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnes von der Muhll.

– «Temps en très petit nombre» –

L’Allemagne occupe actuellement la présidence tournante de l’UE et est également la plus grande économie et le membre le plus influent du bloc.

Interrogé sur l’état des négociations, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a déclaré que l’Europe « est prête à conclure un accord avec la Grande-Bretagne, mais pas à n’importe quel prix ».

Jusqu’à présent, les capitales européennes sont restées unies derrière Barnier, qui a combattu le gel alors que Johnson fait face à son propre choix de compromis.

Le porte-parole officiel de Johnson a déclaré aux journalistes: « Ce qui est certain, c’est que nous ne pourrons pas conclure un accord qui ne respecte pas nos principes fondamentaux sur la souveraineté et la reprise du contrôle. »

Dans une démonstration de pression sur Johnson, le vétéran de la campagne du Brexit et ancien député européen britannique Nigel Farage a déclaré que le résultat appartenait désormais aux dirigeants.

« C’est vraiment le moment de vérité de Boris Johnson », a tweeté Farage.

– ‘Compliqué’ –

La nécessité d’un accord rapide a été en grande partie dictée par le Parlement européen, qui devra voir le texte dans quelques jours pour pouvoir l’examiner correctement à temps pour le ratifier d’ici la fin de l’année.

Les dirigeants européens voudront également voir ce que Barnier prévoit lors de leur sommet du 10 décembre.

L’hôte du sommet de la semaine prochaine, le président du Conseil européen Charles Michel, a salué le travail de Barnier et a appelé à l’unité « jusqu’à la dernière minute, la dernière seconde de la procédure ».

Quel que soit le résultat, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a averti les entreprises d’être prêtes pour ce qui s’en vient dans moins d’un mois.

« Même avec un accord, ce sera plus compliqué. Et sans accord, ce sera encore plus compliqué », a déclaré Rutte aux journalistes à La Haye.

