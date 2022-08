Johnson avertit Truss de ne pas abandonner ses projets nucléaires et renouvelables

Boris Johnson doit adresser un avertissement à son successeur attendu, Liz Truss, pour qu’il ne renonce pas à son projet de sevrer le Royaume-Uni des combustibles fossiles avec un programme massif d’investissement dans le nucléaire et les énergies renouvelables.

Le Premier ministre sortant devrait rompre sa promesse d’éviter des engagements de dépenses importants pour son successeur en confirmant dans un discours jeudi qu’il a approuvé une participation de l’État de 20% dans le projet de centrale nucléaire Sizewell C de 30 milliards de livres sterling dans le Suffolk.

M. Johnson utilisera le discours pour plaider en faveur du nouveau Premier ministre pour qu’il continue à prendre des “décisions sérieuses à long terme” afin d’assurer la sécurité énergétique pour l’avenir et de lever la menace de la volatilité des prix du gaz et du pétrole.

Décrivant les augmentations massives des coûts de l’énergie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme “profondément inquiétantes”, le Premier ministre déclarera que les politiques définies dans sa stratégie britannique de sécurité énergétique en avril garantiront l’approvisionnement en énergie “bon marché, propre, fiable et « abondante » produite sur le sol britannique.

L’engagement de Mme Truss envers les énergies renouvelables a été mis en doute par ses promesses lors des rafles de leadership d’arrêter de “remplir les champs avec des accessoires comme les fermes solaires”.

Et son proche allié Simon Clarke la semaine dernière a mis en garde M. Johnson contre la signature par le gouvernement de nouveaux réacteurs à Sizewell, écrivant dans une lettre divulguée que le coût serait “suffisant pour affecter matériellement les dépenses et les choix budgétaires d’un nouveau gouvernement, en particulier dans le contexte de pressions plus larges sur les finances publiques ».

Cependant, M. Johnson a laissé entendre lors de la tournée d’adieu de cette semaine qu’il souhaitait que la nouvelle centrale nucléaire de Suffolk – qui devrait faire partie d’un programme de huit réacteurs ouvrant au rythme d’un par an – constitue un élément important de son héritage. .

Il dira jeudi qu’il souhaite que le nouveau gouvernement poursuive ses plans pour aller «de plus en plus vite» sur les énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire et l’hydrogène, afin de garantir que jusqu’à 95% de l’électricité provienne de sources à faible émission de carbone par 2030.

“La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est profondément préoccupante, mais ce gouvernement est déjà intervenu pour aider avec des milliards de livres de soutien”, dira-t-il.

“Et notre stratégie britannique de sécurité énergétique ne consiste pas seulement à répondre à la demande aujourd’hui, mais dans de nombreuses années.

“Les grandes décisions que ce gouvernement a prises sur notre avenir énergétique légueront un Royaume-Uni où l’énergie est bon marché, propre, fiable et abondante, et prise ici même sur le sol britannique.

“Un avenir où les familles et les entreprises ne seront plus jamais à la merci des marchés internationaux ou des despotes étrangers.”

L’approbation par le Premier ministre d’une participation de 20% dans le projet Sizewell enverrait un signal aux investisseurs potentiels que le Royaume-Uni s’est engagé à construire une nouvelle génération de centrales nucléaires et serait conçu pour débloquer l’argent privé nécessaire pour le gros de financement.

Le géant français de l’électricité EDF, le développeur de Sizewell C, devrait prendre 20% supplémentaires dans le cadre d’un accord avec les ministres pour retirer une entreprise chinoise du projet, qui a reçu un permis de construire en juillet.

Une décision finale sur la contribution des contribuables d’environ 6 milliards de livres sterling ne sera prise que l’année prochaine, permettant à Mme Truss – ou à son rival pour la direction conservatrice, Rishi Sunak – l’occasion de réévaluer le projet.

Outre les plans d’investissement dans le nucléaire et les énergies renouvelables, la stratégie de sécurité énergétique a ouvert la voie à l’intensification de l’exploration et de l’extraction des réserves de combustibles fossiles sous la mer du Nord.

Mais il a fallu une approche plus prudente de la fracturation, que Mme Truss a promis de restaurer dans les zones où la technologie controversée bénéficie d’un soutien local.

Le secrétaire fantôme du travail sur le changement climatique, Ed Miliband, a déclaré: “Les mots creux de Boris Johnson sont une insulte aux millions de familles qui sont confrontées à une crise des factures d’énergie.

“Alors que les géants du pétrole et du gaz engrangent des profits records, Boris Johnson et son gouvernement zombie font passer leurs intérêts avant ceux du peuple britannique.

“Et l’une des raisons pour lesquelles les factures sont si élevées est l’héritage épouvantable de ce gouvernement en matière d’énergie propre. Ils ont bloqué l’éolien terrestre, n’ont pas réussi à fournir un plan de maisons chaudes pour réduire les factures et ont retardé l’expansion de l’énergie solaire et nucléaire.

“Boris Johnson quitte ses fonctions avec des factures d’énergie en flèche, notre sécurité énergétique affaiblie et ayant totalement échoué à faire face à la crise climatique. La Grande-Bretagne ne peut plus se permettre un gouvernement conservateur défaillant. Il est temps de prendre un nouveau départ.”