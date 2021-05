Johnson appelle à des pourparlers au Royaume-Uni après que les nationalistes écossais aient remporté Sadiq Khan Wales Sky News Brexit d’Édimbourg

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a invité dimanche les dirigeants des pays décentralisés du Royaume-Uni à des pourparlers de crise sur l’union après que le parti indépendantiste écossais ait remporté sa quatrième élection parlementaire consécutive.

Nicola Sturgeon, chef du Parti national écossais, a déclaré que les résultats des élections prouvaient qu’un deuxième vote pour l’indépendance de l’Écosse était «la volonté du pays» et que tout politicien londonien qui ferait obstacle «se battrait avec les souhaits démocratiques de le peuple écossais.

Le Royaume-Uni est composé de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, avec des gouvernements décentralisés dans les trois derniers.

Johnson a félicité Sturgeon pour sa réélection, mais a déclaré aux dirigeants des gouvernements décentralisés que le Royaume-Uni était «mieux servi lorsque nous travaillons ensemble». La lettre invitait les dirigeants à un sommet pour «discuter de nos défis communs et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour les surmonter».

Les résultats définitifs des élections locales de jeudi ont montré que le SNP avait remporté 64 des 129 sièges du Parlement écossais basé à Édimbourg. Bien qu’il n’ait pas réussi à obtenir une majorité globale d’un siège, le parlement disposait toujours d’une majorité indépendantiste avec l’aide de huit membres des Verts écossais.

Sturgeon a déclaré que sa priorité immédiate serait de guider l’Écosse à travers la pandémie de coronavirus. Mais elle a déclaré qu’un référendum sur l’indépendance était «désormais une question de principe démocratique fondamental».

Johnson a le pouvoir ultime d’autoriser ou non un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Il a écrit dans le Daily Telegraph de samedi qu’un autre référendum sur l’Écosse serait «irresponsable et imprudent» alors que la Grande-Bretagne sort de la pandémie. Il a constamment soutenu que la question avait été réglée lors d’un référendum de 2014 où 55% des électeurs écossais étaient favorables au maintien de la partie du Royaume-Uni.

Les partisans d’un autre vote affirment que la situation a fondamentalement changé en raison du divorce du Royaume-Uni par le Brexit de l’Union européenne, l’Écosse étant retirée de l’UE contre son gré. Lors du référendum sur le Brexit de 2016, 52% des électeurs britanniques ont soutenu la sortie de l’UE, mais 62% des Écossais ont voté pour le rester.

Interrogé sur la perspective que Johnson accepte un deuxième référendum écossais, le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré dimanche que « ce n’est pas un problème pour le moment » et que la priorité nationale est de se remettre de la pandémie de coronavirus.

«Si nous sommes entraînés dans une conversation sur les référendums et les constitutions, alors nous détournons l’attention des questions qui sont les plus importantes pour les citoyens d’Écosse et du Royaume-Uni», a déclaré Gove à Sky News.

« Au lieu de nous concentrer sur les choses qui divisent, concentrons-nous sur les choses qui unissent », a-t-il ajouté.

Les résultats de l’Écosse ont été au centre de la série d’élections locales de jeudi à travers la Grande-Bretagne. Au Pays de Galles, le parti travailliste de l’opposition a fait mieux que prévu, prolongeant ses 22 ans à la tête du gouvernement gallois, malgré le fait qu’il manquait un siège à la majorité.

Le soutien du Labour s’est également maintenu dans certaines grandes villes. À Londres, le maire Sadiq Khan a remporté un second mandat. Parmi les autres candidats gagnants à la mairie du parti travailliste figuraient Steve Rotherham dans la région de la ville de Liverpool, Andy Burnham dans le Grand Manchester et Dan Norris dans la région de l’ouest de l’Angleterre, qui comprend Bristol.