Johnson a comparé le travail à un «préservatif en acier»

Un pair conservateur affirme que le Premier ministre sortant a utilisé un langage coloré pour décrire son mandat au ministère des Affaires étrangères

Le Premier ministre britannique par intérim, Boris Johnson, a un jour décrit son travail de ministre des Affaires étrangères – le poste qu’il a occupé de 2016 à 2018 – comme étant “emprisonné dans un préservatif en acier.” La baronne Davidson, une ancienne chef conservatrice écossaise et aucune amie de Johnson, a révélé la tournure de phrase impertinente dans une interview de LBC.

Ruth Davidson a démissionné de son poste de chef des conservateurs écossais en 2019, peu de temps après que Johnson soit devenu Premier ministre, et le critique depuis lors. Elle est ensuite devenue baronne de Lundin Links dans le comté de Fife et siège actuellement à la Chambre des lords en tant que pair à vie.

Interrogé sur des anecdotes sur Johnson lors d’une émission LBC au festival Edinburgh Fringe, Davidson a rappelé une référence à son mandat à la tête du ministère des Affaires étrangères.

“Il m’a décrit un jour être ministre des Affaires étrangères comme être enfermé dans un préservatif en acier”, elle a dit à Iain Dale de LBC. « J’ai trouvé ça bizarre parce que je ne lui avais pas demandé. Je pense qu’il parlait de la quantité d’attention qu’il avait de la part des fonctionnaires pour s’assurer qu’il ne disait rien. « Emprisonné dans un préservatif en acier », c’est ce qu’il a dit.

“Je n’ai jamais entendu ça comme une phrase,” Davidson a ajouté. “Cela affecterait certainement les performances, mais ce n’est pas mon domaine d’expertise, comme je pense que vous l’avez déjà couvert.” Davidson est sortie lesbienne en 2015.

Dale a répondu en disant qu’il était “assez surpris que Boris Johnson sache ce qu’est un préservatif” dans une référence apparente au PM ayant engendré sept enfants, dont deux avec sa femme actuelle.

Johnson, ancien journaliste et maire de Londres, a été secrétaire aux Affaires étrangères dans le cabinet de Theresa May pour un salaire de 145 000 £ (175 000 $) par an. Il a démissionné en juillet 2018 et a travaillé dans les coulisses pour évincer May. Le mois dernier, il a démissionné de son poste de chef conservateur au milieu d’une rébellion généralisée au sein de son cabinet, restant Premier ministre par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau chef de parti soit élu.

Les deux candidats restants pour le remplacer sont l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss – qui n’a pas encore commenté la description de Johnson de son travail.