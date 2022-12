Johnsburg voit plus d’intérêt pour les logements locatifs de la part des promoteurs – Shaw Local

Johnsburg n’est pas une ville connue pour ses logements locatifs, disent les responsables du village.

Jusqu’à récemment, il n’y avait qu’un seul immeuble d’appartements en ville, a déclaré l’administrateur du village, Claudett Sofiakis.

Alors que des maisons de location étaient disponibles auprès de propriétaires individuels, le village a compris qu’il avait besoin d’opportunités pour les personnes de plus de 55 ans et pour les jeunes familles. Le village a examiné ses besoins en logements locatifs et abordables dès son plan global du corridor de la route 31 de 2006, a déclaré Sofiakis.

Maintenant, deux promoteurs d’appartements, General Capital et Redwood Homes LLC, sont en pourparlers avec le village pour construire plus d’unités locatives.

“Les alternatives de logement diversifiées sont un élément essentiel d’une communauté équilibrée et saine”, a déclaré cette semaine le président du village, Ed Hettermann.

Les développements “fourniront des options de logement qui sont indispensables et qui ne sont pas actuellement disponibles à Johnsburg”, a ajouté Hettermann.

General Capital est venu devant le conseil du village avec sa première proposition en janvier 2022. L’entreprise a également rénové l’ancienne école primaire de Bush, créant 68 unités pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Ce projet, Berkshire Johnsburg, a été achevé il y a environ un an et est maintenant occupé, a déclaré Sofiakis.

Cette fois-ci, General Capital propose ce que l’entreprise appelle des logements sociaux : des logements locatifs destinés aux familles et aux jeunes en situation d’emploi. La proposition prévoit 49 logements locatifs de style maison en rangée sur la route 31 et le chemin Johnsburg. Les maisons en rangée seraient regroupées dans des immeubles de sept unités et comprendraient des locations d’une, deux et trois chambres, a déclaré Sofiakis.

Sig Strautmanis de General Capital a déclaré au conseil du village que certaines unités seraient disponibles à la location pour les familles gagnant jusqu’à 80% du revenu médian de la région. Selon le US Census Bureau, le revenu médian du comté de McHenry est d’un peu plus de 40 000 $ par an. Les loyers des logements abordables représentent généralement le tiers du revenu du résident.

General Capital demande des crédits d’impôt fédéraux pour le projet, a déclaré Sofiakis. Les crédits d’impôt, qui font partie de l’article 42 du code des impôts de l’IRS, offrent des investissements privés dans la construction de logements abordables. Les résidents peuvent gagner un pourcentage fixe du revenu médian de la région et bénéficier de loyers réduits dans les immeubles, en fonction de ce qu’ils gagnent.

Un deuxième promoteur, Redwood Homes LLC, est en pourparlers préliminaires avec le village. La société a présenté son idée au Comité du développement et des affaires gouvernementales au cours de l’été, a déclaré Sofiakis.

Le site proposé par Redwood serait situé près du marché d’Angelo, de l’hôtel du village de Johnsburg et du parc Sunnyside. Dans les premiers plans, la société a déclaré qu’elle envisageait 118 locations attenantes de style ranch destinées aux nicheurs vides, selon les minutes du conseil du village. Chaque maison comprend un garage pour deux voitures, des entrées privées et un espace patio.

Redwood a également organisé une réunion d’information avec des voisins le 7 décembre.

Dans sa présentation lors de cette réunion, Redwood a déclaré que 70% de ses résidents sont des nids vides, avec un âge moyen de 51 ans et demi. En moyenne, selon les responsables de l’entreprise, 100 de ses unités fournissent un total de sept enfants d’âge scolaire aux écoles locales.

Redwood a déclaré que ses loyers variaient entre 1 747 $ et 2 759 $ par mois.

Les deux projets seraient reliés aux systèmes d’égouts et d’eau du village, a ajouté Sofiakis.

Elle a souligné que le projet Redwood “n’est qu’une conversation maintenant” et qu’aucune audience formelle n’a été demandée. Il devrait apparaître dans un programme de planification et de zonage en 2023, a déclaré Sofiakis.

Aucun des développeurs n’a demandé de réductions ou d’allocations de frais d’impact, a déclaré Sofiakis, tout en notant que l’emplacement de Redwood près de Sunnyside Park pourrait permettre plus de commodités dans le parc.

Si les deux produits de logement se concrétisent, les avoir sur le système d’égout et d’eau du village aidera à soutenir ce système, a-t-elle ajouté. De grandes parties des maisons du village sont maintenant sur des puits privés et des fosses septiques.

Plus de logements devraient également apporter plus de commerce au village, selon les responsables du village.

“Pour attirer le développement commercial, vous avez besoin des toits” des maisons voisines, a déclaré Sofiakis.

“Ces développements peuvent potentiellement attirer de nouveaux développements commerciaux dans notre quartier du centre-ville et le corridor de la route 31”, a déclaré Hettermann.