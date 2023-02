Johnsburg se répète en tant que champion d’État de la petite division – Shaw Local

L’équipe de cheerleading de Johnsburg est restée fidèle à son plan tout au long de la saison en essayant de rendre la prochaine routine un peu meilleure que la précédente.

Il a permis aux Skyhawks de franchir le tour préliminaire de la petite division de vendredi au IHSA Cheerleading State Meet à Bloomington avec le score le plus élevé.

Et samedi, il a décroché à Johnsburg son deuxième titre d’État consécutif.

Les Skyhawks ont marqué 93,83 points samedi pour remporter la petite division deux années consécutives. Columbia (93,35) a terminé deuxième et Breese Central (89,00) a terminé troisième. Richmond-Burton s’est également qualifiée pour la finale et a terminé 10e avec 85,97.

Huntley a terminé deuxième de la division mixte avec 94,13, juste derrière le champion Buffalo Grove avec 94,57.

“Nous sommes devenus plus confiants et nous nous faisions confiance chaque fois que nous allions là-bas”, a déclaré Riley Klotz, senior de Johnsburg. “Cela a commencé à devenir plus facile au fur et à mesure que nous avancions et nous avons pu être plus performants à chaque fois parce que nous nous inquiétions moins des compétences.”

L’entraîneur des Skyhawks, Matt Dawes, a exhorté son équipe à examiner différents domaines de la feuille de match et à s’améliorer continuellement.

“Hier, nous sommes arrivés en tête des préliminaires, avons reçu des commentaires des juges et sommes sortis et avons eu un entraînement de deux heures ce soir-là”, a déclaré Dawes. “Nous avons fait quelques petits ajustements pour améliorer notre routine avant le jour 2 et cela a payé.”

Dix équipes se sont qualifiées lors des préliminaires de vendredi dans chacune des quatre divisions. La compétition a recommencé samedi lors des finales.

Comme l’année dernière, Johnsburg est allé à Gymnastics, Etc. à Bloomington après la ronde de qualification de vendredi. Les Skyhawks avaient 10 filles de retour des champions d’État de l’an dernier.

«C’était définitivement une tonne de plaisir. J’aime être avec toutes ces personnes », a déclaré la senior Madie Schultz. “On se voit tous les jours. Nous nous sommes donc vraiment fait confiance et nous nous sommes juste amusés.

“J’étais vraiment heureux et je pleurais [after the routine] parce que j’étais triste que ce soit fait. Nous avons mis ce que nous pouvions sur le tapis et c’était vraiment aux juges de décider ce qui allait se passer.

Johnsburg s’est rendu à Dallas deux semaines auparavant et a remporté la division Advanced Small Varsity au concours national des lycées de la National Cheerleading Association.

“Nous avons lancé une routine différente au Texas, avons fait demi-tour et l’avons changée pour revenir à notre routine IHSA avec quelques critères différents, l’avons préparée et avons concouru à la section quatre jours après notre retour”, a déclaré Dawes.

L’ordre de la finale a été sélectionné au hasard, Johnsburg étant deuxième.

“J’étais vraiment fier de ce que nous avons mis sur le sol”, a déclaré Klotz. «Nous savions que nous avions frappé parce que nous nous regardions tous là-bas. J’étais vraiment content de pouvoir le faire une dernière fois et d’avoir une grande fête à l’étage.

Dans la division moyenne, Burlington Central a terminé cinquième de la division moyenne avec un score de 90,37. Les Rockets ont marqué 90,97, 0,6 de mieux que leur score lors de la ronde de qualification. Central avait un 90,37 pour passer de vendredi à la neuvième place.

Les Rockets ont enregistré leur meilleur résultat de l’histoire de l’école avec le cinquième.

Dundee-Crown a terminé huitième dans la grande division avec 90,70 et Jacobs a terminé neuvième avec 89,13.