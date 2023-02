Johnsburg passe devant Richmond-Burton – Shaw Local

RICHMOND – La défensive de Johnsburg a lancé les choses avec un échappé forcé et une récupération sur le deuxième jeu de la mêlée, puis l’attaque des Skyhawks a réussi une paire de touchés au cours du premier 5:13.

Il était donc normal que les équipes spéciales se joignent également à la fête. Le demi défensif Blake Lemcke a récupéré un botté de dégagement rebondissant et a couru 65 verges et la déroute était lancée.

Les Skyhawks, n ° 6 dans le sondage Associated Press Class 4A, ont fait à peu près ce qu’ils voulaient dans une victoire de 53-0 contre RB vendredi soir lors du match d’ouverture de la conférence Kishwaukee River des deux équipes au RB Athletic Complex.

Johnsburg (3-0 au total, 1-0 KRC) a accumulé 369 verges d’attaque et n’a accordé qu’un seul premier essai pour le match.

“C’était un grand objectif de sortir cette semaine et de faire une déclaration pour tout l’État”, a déclaré Lemcke.

Le porteur de ballon de Johnsburg, Alex Peete, a dépassé les 4 000 verges en carrière avec un touché de 61 verges à 6:47 du premier quart. Peete a terminé avec 16 courses pour 171 verges et quatre touchés.

Le portage de Peete pour briser 4 000 est venu sur un quatrième et un jeu.

“C’était fou, j’étais sans voix”, a déclaré le centre Dylan Hess. «Nous avons tous eu notre gars et Alex a cassé un tacle et était libre à domicile. Nous devions juste nous abaisser, entrer dans leur poitrine et les faire sortir.

Pendant ce temps, la défense des Skyhawks était un rocher, limitant RB (1-2, 0-1) à 45 verges au total. Le seul premier essai est survenu sur la course de 23 verges du quart-arrière des Rockets Brady Gibson à la fin de la première mi-temps.

« Notre défensive a très bien joué », a déclaré l’entraîneur des Skyhawks Dan DeBoeuf. « Nous avons couru la même défense la semaine dernière (contre Rochelle), c’est un peu différent de notre défense de base et ça marche bien contre la double aile. Nous avons donc eu deux semaines pour travailler dessus.

Le demi défensif de Johnsburg, Adam Jayko, a arrêté la course après la course de Gibson avec une interception, puis le quart-arrière des Skyhawks Riley Buchanan a parcouru 74 verges pour un touché.

« À l’avant (sur la ligne offensive), nous avions l’air vraiment bien », a déclaré DeBoeuf. «Ils ont de très gros garçons à l’avant. Nous devons nous sentir plutôt satisfaits d’où nous en sommes, mais nous devons retourner au travail lundi.

L’entraîneur du RB, Pat Elder, a été impressionné par Johnsburg tout en exprimant sa déception envers son équipe.

“Nous avons mal joué contre une très bonne équipe”, a déclaré Elder. «Il n’y a pas eu une phase du match où ils ne nous ont pas battus. Nous avons été incohérents à chaque match. Nous n’avons pas bien fait de petites choses, c’est pourquoi nous sommes 1-2.

HÉROS MÉCONNU

Adam Jayko

Johnsburg, Junior, KP-DB

Jayko a lancé un botté de dégagement de 54 verges qui a placé Richmond-Burton sur la ligne des 2 verges. Lors du jeu suivant, les Skyhawks ont obtenu une sécurité. Jayko a également intercepté une passe, lancé un placement et a été 4 en 4 sur des points supplémentaires.

ET AUTRE CHOSE …

L’entraîneur du RB, Pat Elder, s’est rencontré au milieu de terrain avant le match et a parlé quelques instants avec le secondeur senior de Johnsburg, Bryce Smith, qui a subi une déchirure du LCA gauche et est absent pour la saison. “Ces choses vous rongent”, a déclaré Elder. «Nos gars le connaissent et savent à quel point il est bon. Vous détestez voir cela arriver. Je voulais lui faire savoir que mon cœur était avec lui.

Johnsburg 53, Richmond-Burton 0

Johnsburg 21 15 17 0 à 53

Richmond-Burton 0 0 0 0 ñ 0

Premier quart

J-Peete 1 course (passe ratée), 10:08.

J-Peete 61 run (passe LoDolce de Buchanan), 6:47.

Retour de dégagement de J-Lemcke 65 (coup de pied de Jayko), 4:59.

Deuxième quartier

J-Peete 20 run (run raté), 10:08.

J-Safety, Kegel a taclé Hill-Male dans la zone des buts, 6:41.

J-Buchanan 74 run (coup de pied Jayko), 2:06.

Troisième quart

J-FG Jayko 38, 8:33.

J-Peete 16 run (coup de pied de Jayko), 5:48.

J-Kegel 6 run (coup de pied Jayko), 3:16.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING-Johnsburg : Peete 16-171, Buchanan 3-75, Kegel 5-34, Mercado 6-26, Holma 2-moins 1. Totaux : 33-305. Richmond-Burton : Gibson 4-20, Marzahl 7-11, Zimmer 2-6, Byrne 4-4, Wasilewski 1-2, Hill-Male 5-2, Cline 1-1, Kortan 1-0, Slove 1-moins 2, Creeden 1-moins 3. Totaux : 27-42.

PASSAGE-Johnsburg : Buchanan 8-14-1-64. Richmond-Burton : Gibson 1-5-1-3. RÉCEPTION-Johnsburg : LoDolce 4-32, Jordan 2-2, Peete 1-25, Frazier 1-5. Richmond-Burton : Bayer 1-3.

TOTAL DES YARDS DE L’ÉQUIPE : Johnsburg 369, Richmond-Burton 45. Score de deuxième année : Richmond-Burton 35, Johnsburg 6.

