Johnsburg passe devant Harvard; AH, Marengo perd – Shaw Local

Le quart-arrière de Johnsburg, Adam Jayko, a tiré cinq passes de touché en première mi-temps, et les Skyhawks ont décroché une part du titre de la Kishwaukee River Conference avec une victoire de 51-0 sur Harvard vendredi soir.

Johnsburg (8-0 au total, 5-0 KRC) est classé n ° 3 dans le sondage Associated Press Class 4A. Les Skyhawks ont marqué tous leurs points en première mi-temps et l’entraîneur des Skyhawks Dan DeBoeuf a retiré ses partants en seconde mi-temps.

Jayko a terminé avec 17 passes sur 21 pour 164 verges. Il a lancé une paire de passes marquantes à Nico LoDolce, ainsi qu’une à Brody Frazier, une à Augie Rowe et une à Augie Lichtenstein.

Le porteur de ballon Jack Kegel a ajouté une course de 41 verges au deuxième quart, les Skyhawks ont bloqué un botté de dégagement pour une sécurité et Trent Hauck a renvoyé ce coup d’envoi de 62 verges pour leur dernier touché.

Johnsburg n’a pas encore perdu un match du KRC au cours des deux années de la ligue et peut probablement décrocher une tête de série dans la moitié nord des séries éliminatoires de classe 4A avec une victoire la semaine prochaine à Marengo.

“J’étais vraiment content de la façon dont nous sommes sortis et avons joué”, a déclaré DeBoeuf. «Je voulais que nous jouions un match propre et que nous commencions rapidement, et nous l’avons fait. Les titulaires n’ont joué que les deux premiers quarts-temps et nos remplaçants ont acquis de l’expérience en seconde période. Nous sommes en bonne santé, nous sommes excités et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont nous nous présentons en ce moment.

Harvard (0-8, 0-5) a été mené par Ryan Stephens avec 11 portées pour 47 verges au sol. Les Hornets, qui ont perdu leur 16e match de suite, étaient menés par Franky Lopez avec 14 plaqués.

Elkhart Lake-Glenbeulah 47, Alden-Hebron 6 : À Elkhart Lake, Wisconsin, Alden-Hebron a gardé le match à huit joueurs serré pendant deux quarts et a traîné, 12-0, à la mi-temps, mais les Giants ont cédé 22 points au troisième quart dans une défaite contre les Resorters (3-5 ).

Le touché de Tyler Oman de Brad Judson au quatrième quart a permis aux Giants (3-5) d’éviter d’être blanchis. Oman a terminé avec quatre réceptions pour 98 yards.

“J’étais fier de la façon dont nous avons joué en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur des Giants, John Lalor. “Nous ne pouvons tout simplement pas le maintenir.”

Mason Mindham a mené les Giants au sol avec 10 portées pour 50 verges.

Centre de Burlington 27, Marengo 7: À Burlington, les Rockets (4-4, 2-3) ont maintenu leurs espoirs en séries avec une victoire sur les Indians (2-6, 1-4). Marengo avait été éliminé une semaine plus tôt des séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive.