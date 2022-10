Johnsburg commence vite avec de gros jeux, bat Hyde Park 54-8 dans le match d’ouverture de la classe 4A de l’IHSA – Shaw Local

CHICAGO – L’entraîneur de Johnsburg, Sam Lesniak, avait un point sur lequel insister avant le match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 4A de son équipe samedi: commencer rapidement.

L’offensive des Skyhawks avait eu du mal à démarrer pendant une grande partie de la saison régulière et avait généralement besoin de quelques entraînements pour prendre de l’élan.

Johnsburg a choisi le moment idéal pour inverser la tendance, marquant lors de son deuxième jeu du match et ses quatre premières possessions contre Hyde Park pour passer au deuxième tour avec une victoire de 54-8.

“C’était formidable de voir les enfants avoir confiance tout de suite”, a déclaré Lesniak. “C’était génial, c’était énorme. Ne tenez jamais pour acquis une victoire en séries éliminatoires.

Les Skyhawks (6-4) ont pris une avance de 7-0 lorsque Jake Metze a capté une passe écran et a pris 49 verges pour marquer 38 secondes dans le match. Johnsburg a marqué lors de son prochain entraînement lorsque le quart-arrière Anthony Bravieri a largué une autre passe d’écran à Nicholas LoPresti, qui a pris 61 verges pour donner aux Skyhawks une avance de 14-0 avec 7:53 à jouer dans le premier quart.

Johnsburg n’a pas hésité à remettre le ballon à ses meneurs de jeu et Metze a marqué lors du troisième entraînement de son équipe sur une course de 68 verges pour porter le score à 20-0 Johnsburg après un point supplémentaire manqué avec 4:01 à faire au premier quart. Il a ensuite marqué à nouveau lors du trajet suivant avec une course de touché de 52 verges pour porter le score à 26-0 après une conversion manquée de deux points avec 6:57 à faire au deuxième quart.

TOUCHDOWN: Le troisième gros jeu mène à un troisième touché à Johnsburg. Celui-ci une réception de 68 verges par Jake Metze, son deuxième touché du match. 20-0 Johnsburg avec 4:01 à faire dans le 1Q. pic.twitter.com/jNsCwjB3k0 – Michal Dwojak (@mdwojak94) 29 octobre 2022

“Nous avons beaucoup de meneurs de jeu”, a déclaré Metze. « Si nous sommes dans l’espace, il y a de bonnes chances que nous marquions. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent faire des jeux et ce sera difficile de nous empêcher d’avancer.

Metze a ajouté son quatrième touché au troisième quart sur une course de 11 verges et Kyle Mueller et Brett Centnarowicz ont chacun marqué sur une course et Braden Olson a attrapé un touché en seconde période.

Bravieri a complété 15 de ses 26 tentatives de passes pour 363 verges tandis que Metze a terminé avec 187 verges sur réception sur cinq attrapés et un touché et a ajouté 77 verges au sol sur six points et trois scores.

Olson a récolté 78 verges sur réception sur cinq attrapés tandis que LoPresti a terminé avec 61 verges sur réception sur une prise.

Bravieri a déclaré que les Skyhawks se sont concentrés sur le fait de jouer avec un rythme rapide et que marquer lors du deuxième jeu du match a aidé à créer un élan.

“C’est très motivant”, a déclaré Bravieri. “C’est très excitant et cela vous donne un bon état d’esprit pour que le reste du jeu commence bien.”

Hyde Park (9-1) a eu du mal à prendre de l’élan et à dépasser la ligne défensive des Skyhawks. Les Thunderbirds avaient 62 verges au total en première mi-temps et ont terminé avec 126.

Wilhelm Lord a terminé la journée avec 74 verges au sol et a marqué au quatrième quart sur une course de 5 verges.

“Ils ont fait un travail exceptionnel”, a déclaré Lesniak à propos de sa défense. « Les gars ont joué agressifs, ils ont bien taclé, ils ont forcé les revirements. Chaque fois que vous voyiez quelqu’un tomber au sol, c’était généralement avec sept ou huit maillots blancs qui terminaient le jeu. Quand vous pouvez amener sept ou huit gars au ballon, c’est une bonne chose.

Johnsburg accueillera Rochelle au deuxième tour de la tranche nord 4A. Les Skyhawks ont perdu 60-35 lors de la semaine 3 cette saison et ils sont ravis d’utiliser leur familiarité à leur avantage alors qu’ils tentent de se qualifier pour les quarts de finale.

“C’est toujours un bon match”, a déclaré Lesniak. “C’est toujours une bataille et ils ont de grands joueurs là-bas en ce moment, ils sont très bien entraînés, donc j’ai hâte d’y être.”