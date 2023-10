HARVARD – Les Skyhawks de Johnsburg (3-6) ont battu les Hornets de Harvard (0-9) vendredi soir, 32-28, à Harvard High School lors de la finale de la saison pour les deux équipes.

Harvard a célébré la soirée des seniors vendredi, mais avant le début des festivités, il y a eu un moment de silence en l’honneur de Jack Ellis, un junior du groupe de Harvard qui jouait du saxophone alto. Ellis a également été impliqué dans l’orchestre de la fosse pour les comédies musicales de l’école et le groupe d’honneur du comté de McHenry, selon l’hommage d’avant-match.

Ellis est décédé plus tôt cette semaine. En son honneur, la section des fans de Harvard était remplie de bleu, qui, selon les dirigeants de la section étudiante de Harvard, était sa couleur préférée. Les parents, les fans, les étudiants et les membres de la communauté portaient tous des tenues bleues, des chapeaux, des accessoires et des rubans pour honorer Ellis dans le cadre d’un « Blue Out ».

Plusieurs étudiants du groupe ont décoré de manière créative leurs instruments avec des rubans bleus, notamment un batteur qui a enroulé un ruban bleu autour de leur baguette et un autre saxophoniste alto plaçant le ruban dans le coin inférieur droit de leur saxophone alto.

La section étudiante de Harvard avait initialement prévu d’avoir un thème rose en l’honneur du mois d’octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein, mais est passée au bleu après le décès d’Ellis. Les dirigeants de la section étudiante ont déclaré que l’idée était venue lors d’une discussion de groupe de la section étudiante et que la section avait changé sa palette de couleurs.

« Nous avons simplement pensé que c’était juste », a déclaré Britta Livdahl, qui participe à la direction de la section étudiante de Harvard.

Johnsburg a également participé au Blue Out. Bien que les couleurs de l’école soient le bleu et l’or et que de nombreux fans de Johnsburg portaient des vêtements bleus de l’esprit de Johnsburg vendredi soir, la section étudiante a changé son thème du costume d’Halloween à Blue Out après avoir appris le décès d’Ellis.

« Nous avons décidé de porter du bleu pour le soutenir, lui et sa famille », a déclaré Melissa Campbell, qui participe à la direction de la section étudiante de Johnsburg.

Une fois le match commencé, Harvard avait tout l’élan en première mi-temps.

Harvard a marqué le premier vendredi soir, prenant une avance de 6-0 au premier quart, mais a raté le panier suivant.

Johnsburg a répondu avec un touché sur sa prochaine possession, égalisant le match à 6-6. Johnsburg a ensuite tenté une conversion à deux points, mais n’y est pas parvenu.

Harvard s’est retrouvé vers la zone des buts, mais l’a retourné sur sa propre ligne d’un mètre.

Sur la possession suivante de Johnsburg, avec 7 :02 à jouer en première mi-temps, Harvard a obtenu une sécurité pour prendre l’avantage 8-6.

Harvard a maintenu son élan, doublant son score avec un touché et une conversion réussie de deux points avec un peu plus de deux minutes à jouer en première mi-temps. Avec cela, Harvard menait à deux chiffres, 16-6.

Lors de leur possession suivante, à 23 secondes de la fin de la première mi-temps, Johnsburg a marqué un touché pour porter le score à 16-12, mais n’a pas réussi à convertir la conversion de deux points qui a suivi.

Harvard a accru son avance avec un touché au troisième quart, mais Johnsburg a marqué en fin de troisième pour porter le score à 22-20.

Johnsburg a pris les devants avec environ 8 1/2 minutes à jouer, marquant un touché pour prendre une avance de quatre points, 26-22.

Harvard a marqué plus tard au quatrième quart, mais a raté le panier après un nouveau coup de pied en raison d’un penalty sur Johnsburg. Les Skyhahwks ont repris leur avance de quatre points après un touché avec un peu plus de 3 minutes à jouer et ont continué à gagner 32-28.