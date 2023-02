Johnsburg bat Burlington Central et décroche une part de BNC East – Shaw Local

BURLINGTON – Après la fin de la bagarre, après la poignée de main, après la septième victoire consécutive, les joueurs de football de Johnsburg ont pris un genou dans la zone ouest.

“C’est la norme”, leur a dit l’entraîneur Mike Maloney. “C’est le football de Johnsburg.”

Quelques instants plus tard, ils se sont levés et se sont précipités vers la touche, pour célébrer avec les étudiants, la famille et les anciens.

Avec une victoire de 7-0 sur Burlington Central (5-3, 5-1), les Skyhawks (7-1, 6-0) ont décroché une part du titre de la division Est de la Big Northern Conference. Une semaine après avoir obtenu leur première place en séries éliminatoires en cinq ans, ils ont ajouté un autre chapitre à leur saison historique vendredi soir.

“Je leur ai dit que c’était comme ça”, a déclaré Maloney. «Lorsque vous travaillez, vous pouvez chanter des chansons de combat et soulever des trophées à la fin de la saison. C’est ce qu’est le football au lycée. C’est un groupe d’individus qui ont fait en sorte que cela se produise contre toute attente.

Les chances n’étaient pas particulièrement favorables avant le coup d’envoi. Au cours de sept matchs cette saison, les Rockets hôtes ont récolté en moyenne 27 points par match.

Mais ils ont eu des ennuis contre une défense de Johnsburg qui semble atteindre son rythme.

“C’était juste un excellent effort défensif”, a déclaré le quart-arrière Nick Brengman, qui joue également le rôle de demi défensif. « Nos secondeurs les ont gardés à l’intérieur, ils ne les ont pas laissés sortir. La défensive a mis la pression sur le quarterback. Et les cornerbacks ont joué un excellent match au-dessus.

Au cours des deux dernières semaines, la défense n’a accordé que deux touchés. Aucune équipe n’a marqué plus de 20 points contre les Skyhawks en un mois.

Derrière cette défense, associée à son jeu de course, ils pensent que ce n’est pas leur dernière célébration.

Maloney a ajouté: “Je leur ai dit que nous n’avions pas encore terminé.”

Balle de jeu

Nick Brengman, QB/CB, senior

Brengman a fourni une main ferme sous le centre et, en tant que demi défensif, a limité le receveur Brenden Bushy à un seul attrapé, y compris une déviation de dernière minute au quatrième essai.

Le nombre

9 : Le nombre total de verges au sol pour Burlington Central.

Le grand jeu

Central a commencé le quatrième quart avec un troisième et un but sur la ligne des deux verges, mais la ligne défensive des Skyhawks a bourré les Rockets à deux reprises sur la ligne de mêlée, les gardant hors de la zone des buts pour préserver le jeu blanc.

FOOTBALL

Johnsburg 7, Centre de Burlington 0

Johnsbourg 7 0 0 0 — 7

Centre de Burlington 0 0 0 0 — 0

Premier quart

Jburg – Stefka 32 run (coup de pied de Calhoun), 8:03

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING Johnsburg Peete 21-94, Stefka 3-34, Franzen 1-5, Peshek 1-3, Brengman 1- -6 Totaux : 27-130 Burlington Central : Davison 10-12, Skirmont 10- -1, Berango 3- – 2 Totaux : 23-9 PASSANT Johnsburg : Brengman 5-9-1 – 29 : Burlington Central : Skirmont 8-20-0 91 RECEVANT Johnsburg : Stefka 2-15, Tylkowski 1-7, Bell 1-4, Peete 1-3 Burlington Central Davison 6-82, Bushy : 1-11, Berango 1- -2 YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE : Johnsburg 159, Burlington Central 100