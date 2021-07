John’s Smith’s Cup: Joe Tuite confiant que Surrey Pride est prêt pour un gros test à son retour à York ce week-end | Nouvelles de course

Joe Tuite pense que Surrey Pride coche de nombreuses cases requises pour remporter la prestigieuse Coupe John Smith à York samedi.

Vainqueur du parcours et de la distance en mai, le joueur de quatre ans non exposé a été retenu pour protéger sa marque de handicap avant le match du week-end sur le Knavesmire.

Cela comportait le risque supplémentaire de rater la coupe, mais même s’il n’y a pas de retrait, il est assuré d’un run et Tuite a déjà réservé le pilote de premier plan basé dans le nord, Paul Mulrennan, l’un des jours les plus chargés de la saison.

« Le plan est de courir maintenant qu’il a fait la coupe », a déclaré Tuite.

« Sa forme se porte bien, il y en a quelques-uns de sa dernière course qui sont sortis et ont bien gagné ou couru, donc nous sommes très contents du cheval.

« Cela avait l’air d’être une très bonne course ce qu’il a gagné là-bas en mai, il a assez bien gagné et nous l’avons dirigé vers cette course depuis.

« La course a des prix en argent décents, c’est l’un des plus gros handicaps de la saison et il coche beaucoup de cases pour cela. »

Il a poursuivi: « Nous avons estimé que si nous courions et gagnons un autre handicap, nous pourrions nous empêcher de gagner cela, alors nous avons résisté. C’était un pari s’il entrait, mais il le fait maintenant, donc nous sommes très heureux.

« Paul Mulrennan est réservé et c’est super de l’avoir. C’est un samedi chargé, James Doyle n’est pas disponible, donc avoir quelqu’un d’aussi bon que Paul réservé signifie que nous sommes plus que heureux – il est superbe.

« Le temps semble bon, ce ne sera pas des extrêmes et tout semble bon. »