L’ancien acteur de « General Hospital » Johnny Wactor a été mortellement abattu dans le centre-ville de Los Angeles alors qu’il interrompait des voleurs samedi, selon son agent et affilié à CNN, KABC.

L’acteur, qui jouait Brando Corbin dans le feuilleton de l’hôpital, a été abattu alors qu’il quittait son travail tôt samedi matin, a déclaré sa mère à KABC :

Dans une déclaration à CNN, l’agent de Wactor, David Shaul, l’a décrit comme un être humain spectaculaire, « pas seulement un acteur talentueux qui s’est engagé dans son métier, mais un véritable exemple moral pour tous ceux qui l’ont connu ».

Wactor représentait le travail acharné et la ténacité, et s’efforçait d’être le meilleur possible, a déclaré Shaul. « Notre temps avec Johnny était un privilège que nous souhaitons à tout le monde. Il vous donnerait littéralement la chemise qu’il portait sur le dos. Après plus d’une décennie ensemble, il laissera à jamais un trou dans nos cœurs.

La mère de Wactor, Scarlett Wactor, a parlé à CNN affilié KABC et a confirmé sa mort.

Elle a déclaré que son fils se promenait avec l’un de ses collègues après avoir travaillé dans un bar sur le toit du centre-ville lorsqu’il a vu ce qu’il pensait être quelqu’un travaillant sur une voiture.

Son fils a d’abord pensé que sa voiture était remorquée et il s’est approché de la personne pour lui demander, a déclaré Scarlett Wactor à KABC. Au lieu de cela, le suspect a levé les yeux et a ouvert le feu, a-t-elle ajouté.

La fusillade s’est produite vers 3 h 25 (heure du Pacifique) samedi, a déclaré à CNN Tony Im, officier de la police de Los Angeles.

Trois hommes tentaient de voler un pot catalytique lorsque la victime les a interrompus, a déclaré Im. L’un des suspects a sorti une arme à feu et a tiré sur la victime avant que les hommes ne repartent à bord d’un véhicule.

La victime a été transportée à l’hôpital où son décès a été constaté, a indiqué Im.

Le LAPD n’a pas confirmé que la victime était Wactor.

Wactor a joué dans « General Hospital » dans le rôle de Brandon Corbin de 2020 à 2022, selon IMDB. D’autres crédits d’acteur incluent « Esprits Criminels » et « Sibérie ».