Johnny Wactor, star de l’hôpital général, tué par balle lors d’un vol présumé

Johnny Wactor, un acteur de feuilleton surtout connu pour son travail sur Hôpital générala été tué par balle alors qu’il protégeait une collègue de travail lors d’un vol présumé à Los Angeles, selon la police et son frère.

L’homme de 37 ans a été abattu samedi vers 3 heures du matin par trois hommes qui tentaient de voler le pot catalytique de son véhicule, a indiqué la police de Los Angeles. Son frère Grant a dit au Courrier quotidien que Wactor accompagnait sa collègue jusqu’à sa voiture après leur quart de travail dans un bar sur le toit lorsqu’ils sont tombés sur les voleurs, qui, selon la star du feuilleton, étaient juste en train de remorquer son camion.

« Alors il a dit quelque chose aux gars, comme : ‘Hé, tu remorques ?’ Grant a rappelé.

« Et puis une fois qu’il s’est retourné, il a vu ce qui se passait et il a mis son collègue derrière lui. Et c’est à ce moment-là qu’ils lui ont tiré dessus.

La police a déclaré avoir répondu à un appel vers 3 h 25 du matin dans le quartier de Pico Boulevard et Hope Street et avoir transféré Wactor dans un hôpital local où il a été déclaré mort.

Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule et aucune arrestation n’a encore été effectuée. L’enquête est en cours, a indiqué la police.

« Johnny Wactor était un acteur et un ami extraordinaire », a déclaré l’agent de Wactor, Sarabeth Schedeen. Le journaliste hollywoodien.

« La lumière du monde s’est estompée aujourd’hui. Parmi ses nombreux dons enviables figuraient la générosité, le dévouement, la discipline, l’empathie et une persévérance sans précédent.

« De plus, il était un athlète sportif. En se poussant physiquement comme il l’a fait personnellement et professionnellement.

« Dans une industrie en montagnes russes et au cours de nos nombreuses années ensemble, il a traversé les hauts et les bas de la vie avec optimisme et grâce. Johnny représentait la grandeur morale dans tous les domaines. C’est une perte profonde pour tous ceux qui ont travaillé avec lui et l’ont connu.

Wactor était connu pour avoir joué Brando Corbin dans le feuilleton de longue date Hôpital généralapparaissant dans 164 épisodes de 2020 à 2022.

Dans un communiqué publié dimanche sur les réseaux sociaux, Hôpital général a rendu hommage en écrivant : « Toute la famille de l’Hôpital général a le cœur brisé d’apprendre le décès prématuré de Johnny Wactor.

« Il était vraiment unique en son genre et c’était un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Nos pensées et nos prières vont à ses proches pendant cette période difficile.

Les stars de l’Hôpital général Parry Shen et Jon Lindstrom ont également posté des messages sur X, Shen écrivant : « Johnny Wactor était une très belle âme. Si talentueux. Comme vous pouvez le voir dans le clip promotionnel, toujours prêt à tout. C’est drôle comme tout.

Lindstrom a écrit : « Lorsque les larmes ralentissent, j’ai littéralement mal au ventre à cette nouvelle. Johnny était l’un de ces rares jeunes hommes dans ce métier qui étaient gentils, sans prétention, humbles et qui pensaient toujours aux autres. Un jeune homme talentueux qui voulait juste partager ce talent avec le monde.

Ashton Arbab, qui jouait le fils de Wactor dans General Hospital, a écrit sur ses réseaux sociaux: « Absolument le cœur brisé en écrivant ceci. Johnny Wactor n’était pas seulement mon père à la télévision pendant plus de 25 épisodes sur General Hospital, mais il était un grand humain, une âme bienveillante, une source d’inspiration sur et en dehors du plateau et un acteur unique en son genre.

«Ses talents m’ont toujours surpris et m’ont permis d’apprendre beaucoup de choses rien qu’en regardant son travail. Je suis éternellement reconnaissant pour le temps que j’ai pu passer et travailler avec lui.

Né en 1986 à Charleston, en Caroline du Sud, Wactor a fait ses débuts à la télévision dans la série dramatique Lifetime. Femmes de militaires en 2007, et a continué à apparaître dans des rôles invités dans des émissions comme L’OA, Gare 19, Agent X, Esprits criminelset Monde occidental.

« Mon frère était probablement la personne la plus travailleuse que j’aie jamais rencontrée dans ma vie. C’était un frère et un fils formidables », a déclaré Grant au Mail.

« Tous ceux qu’il a touchés, il a eu un grand impact. Il était aussi charismatique dans la vraie vie que devant la caméra. Et il a toujours été authentique, de bout en bout.