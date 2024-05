Johnny Wactor, star de l’Hôpital général, est mort : lancement de GoFundMe

Johnny Wactor

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Une campagne de financement participatif a été lancée en soutien à la famille de Johnny Wactor, l’ancien Hôpital général La star a été abattue samedi dans le centre-ville de Los Angeles par un agresseur masqué alors qu’ils tentaient de voler le pot catalytique de sa voiture.

Le Page GoFundMe a été créé par Michaelle Kind, la marraine de Wactor, et soutenu par sa mère, Scarlett Wactor. « Je veux récolter des fonds pour que sa mère, Scarlett, et ses frères, Lance et Grant, puissent parcourir la distance de 2 000 miles (le nombre de fois que cela peut prendre) pour s’occuper de cette affaire déchirante pour laquelle ils ont été condamnés. », écrit Kind. « Si Dieu le veut, le tueur sera arrêté et la famille le verra face à face. »

La campagne de financement a jusqu’à présent permis de récolter 83 000 $ sur un objectif de 100 000 $.

Selon un service de police de Los Angeles communiqué de presse publié mardi, les policiers sont arrivés sur les lieux, près de l’angle de Hope Street et de Pico Boulevard, dans le quartier de South Park à Los Angeles, et ont trouvé Wactor, 37 ans, « souffrant d’une blessure apparente par balle ». Wactor a été transporté vers un hôpital local où son décès a été constaté.

Selon des témoins interrogés par le LAPD, Wactor avait terminé son travail dans un bar sur le toit voisin et s’était approché de son véhicule, où il « a été confronté à trois individus qui avaient soulevé le véhicule de Wactor avec un cric et étaient en train de voler le convertisseur catalytique. .»

« Sans provocation », poursuit le communiqué, « la victime a été abattue par l’un des individus ».

Les suspects portaient des masques et des vêtements sombres et sont montés à bord d’une berline sombre qui a filé à toute vitesse dans Hope Street. Toute personne ayant des informations concernant cette affaire est priée d’appeler les détectives Gonzales ou Martinez, département de police de Los Angeles, Bureau central des homicides, au (213) 996-4142.

Wactor a dépeint Brando Corbin dans un drame de jour de longue date sur ABC Hôpital général de 2020 à 2022. Il est également apparu dans de nombreux films et séries télévisées, dont Gare 19, NCIS, Monde occidental et le jeu vidéo Call of Duty : Avant-garde.

« L’ensemble Hôpital général La famille a le cœur brisé d’apprendre le décès prématuré de Johnny Wactor », a déclaré le feuilleton dans un communiqué d’hommage. publié dimanche. « Il était vraiment unique en son genre et c’était un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Nos pensées et nos prières vont à ses proches pendant cette période difficile.

« L’un des pires aspects est tout simplement de ne plus pouvoir avoir une conversation avec lui. Un de mes meilleurs amis », le frère de l’acteur, Lance Wactor, dit à ABC7 mardi.

« Il aimait vivre. Il a vécu pleinement sa vie », a déclaré sa mère. « Quoi qu’il ait fait, qu’il s’agisse de théâtre, d’escalade ou même de barman, il l’a fait à 110 pour cent. »