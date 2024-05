Johnny Wactor de l’hôpital général tué dans un vol de pot catalytique

Johnny Wactorsurtout connu pour son rôle de Brando dans « General Hospital » entre 2020 et 2022, a été mortellement abattu dans le centre-ville de Los Angeles samedi matin 25 mai. Il avait 37 ans.

L’acteur a été tué lors d’une tentative de vol catalytique, selon chaîne de télévision locale KTLA. Le frère cadet de Johnny, Grant, a confirmé sa mort à KTLA. La nouvelle de la mort de Wactor a été rapportée pour la première fois par TMZ.

L’acteur a fait ses premiers débuts à la télévision dans Army Wives en 2007. Il était également connu pour son travail sur plusieurs courts métrages : « The Grass Is Never Greener » (2010), « GoldenBox » (2011), « Anything for You, Abby ». (2019) et « Nous n’oublierons pas » (2021). Son apparition au cinéma la plus remarquable a eu lieu dans « USS Indianapolis : Man of Courage » en 2016, où il a joué aux côtés de Nicholas Cage, Tom Sizemore et Thomas Jane, selon un article américain.

Wactor laisse dans le souvenir et le deuil de sa famille et de ses amis, de ses fans et de ceux qui ont travaillé avec lui tout au long de sa carrière. David Shaul, l’agent artistique de Wactor, a déclaré à Variety la déclaration suivante concernant l’acteur :

« Il défend le travail acharné, la ténacité et une attitude de ne jamais abandonner. Dans les hauts et les bas d’une profession difficile, il a toujours gardé la tête haute et a continué à s’efforcer de donner le meilleur de lui-même », a déclaré Shaul dans un communiqué. « Notre temps avec Johnny était un privilège que nous souhaitons à tout le monde. Il vous donnerait littéralement sa chemise. Après plus d’une décennie ensemble, il laissera un trou dans nos cœurs pour toujours. »

Détails du crime et de l’homicide

Vers 3 h 25 samedi matin, des agents sont intervenus sur Hope Avenue et Pico Boulevard, selon le Département de police de Los Angeles. La police a découvert un homme blessé par balle à son arrivée sur les lieux.

Le LAPD a déclaré que l’homme avait vu trois hommes voler le pot catalytique de son véhicule. Lorsqu’il s’est approché d’eux pour les affronter, ils se sont retournés et ont ouvert le feu. L’homme quittait son travail dans un bar local sur le toit lorsque l’incident s’est produit. a déclaré la mère de l’acteur, Scarlett, à ABC 7.

Wactor s’était approché des hommes pensant que sa voiture était remorquée et avait l’intention de leur poser une question. Scarlett a déclaré que lorsque le suspect masqué a levé les yeux, il a tiré sur son fils.

Selon ABC 7, Wactor a été amené par des ambulanciers dans un hôpital local, où il a été déclaré mort. Les autorités prévoient une autopsie et la famille de l’acteur l’emmènera en Caroline du Sud pour les funérailles. Scarlett a déclaré à Fox News Digital.

Les trois suspects sont toujours en fuite, selon la police.

D’où venait Wactor en Caroline du Sud ?

Wactor est né à Charleston et a grandi à Summerville, Caroline du Sud.

Les vols de pots catalytiques « augmentent » aux États-Unis

Un rapport 2023 du National Insurance Crime Bureau (NICB) montre une augmentation des vols de pots catalytiques à travers le pays. En 2022, le pays a connu 64 000 vols de pots catalytiques. La Californie et le Texas sont actuellement en tête des crimes liés aux convertisseurs catalytiques. Les Etats pour plus de 32 000 vols en 2022.

« Ces nouvelles données ne sont qu’un instantané d’un crime sous-déclaré qui affecte les communautés à travers le pays », a déclaré David J. Glawe, président et chef de la direction du NICB. « Même si un convertisseur catalytique peut être retiré en quelques minutes seulement, pour les propriétaires de véhicules, le coût est bien supérieur à celui des pièces de rechange. Les victimes doivent trouver un autre moyen de transport, planifier les réparations nécessaires et risquent en conséquence de perdre leur travail.

Pourquoi les gens volent-ils des pots catalytiques ?

Les convertisseurs catalytiques sont obligatoires aux États-Unis depuis 1975 et sont utilisés pour neutraliser les gaz nocifs présents dans les gaz d’échappement des moteurs qui contribuent à la pollution de l’air et au smog. Ils sont situés sous les voitures et les camions dans le cadre de leur système d’échappement et contiennent des métaux des terres rares qui ont plus de valeur que l’or, comme le palladium, le platine et le rhodium. Les recycleurs de métaux paient généralement entre 50 et 250 dollars pour un convertisseur catalytique et jusqu’à 800 dollars pour un véhicule hybride. Le remplacement de la pièce peut coûter entre 1 000 et 3 500 dollars, selon le NICB.

La mère de Wactor et son ex-fiancée pleurent la mort de l’acteur

Scarlett a dit ce qui suit à propos de son fils, a rapporté USA TODAY :

« Ce que j’aimerais que tout le monde sache, c’est qu’ils ont enlevé un grand être humain. Cela laisse un très grand vide dans ma vie et dans celle de son frère », a déclaré Scarlett. « Nous venons d’enterrer mon mari, leur père, il y a quatre ans. Et il était très aimé de ses amis, de sa famille. Il vivait pleinement sa vie, il poursuivait ses rêves, c’était une personne très optimiste et positive. »

Scarlett a conclu par cette déclaration : « J’espère qu’ils les attraperont, et j’espère qu’il y aura justice pour Johnny. C’est tout ce que je peux espérer et pour lequel je prie. Je le reverrai. Mais ici sur terre, ça va être une période très, très longue route sans lui pour moi et ses frères. »

L’ex-fiancée de Wactor, Tessa Farrell, qui a rencontré l’acteur en 2013, a également partagé ce qui suit sur Instagram :

« Il était vraiment aimé, et il vous aimait tous tellement », a déclaré Farrell dans la vidéo, essuyant ses larmes pendant qu’elle parlait. « Il aimait tellement tout le monde. Il était tellement altruiste. Il fera toujours partie intégrante de mon parcours en tant qu’être humain. »

La déclaration émotionnelle de Farrell peut être visionnée dans la vidéo ci-dessous.

