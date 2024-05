Johnny Wactor, ancien acteur de « General Hospital », tué à Los Angeles alors qu’il interrompait un vol de pot catalytique

LOS ANGELES (KABC)– L’ancien acteur de « General Hospital » Johnny Wactor a été mortellement abattu dans le centre-ville de Los Angeles alors qu’il interrompait un vol de pot catalytique, a confirmé dimanche sa famille.

La fusillade s’est produite vers 3 heures du matin samedi dans le quartier de West Pico Boulevard et South Hope Street. Les enquêteurs du LAPD affirment que trois hommes tentaient de voler un convertisseur catalytique lorsque le propriétaire de la voiture les a approchés.

Scarlett Wactor a déclaré à ABC7 que son fils de 37 ans quittait son travail dans un bar sur le toit du centre-ville et marchait avec l’un de ses collègues lorsqu’il a vu ce qui ressemblait à quelqu’un travaillant sur sa voiture.

Il a d’abord pensé que sa voiture était remorquée, a-t-elle déclaré, et il s’est approché de la personne pour lui demander si c’était le cas. Mais lorsque le suspect a levé les yeux, il portait un masque et a ouvert le feu.

Trois suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule, selon la police. Les ambulanciers ont emmené Wactor dans un hôpital local et il y a été déclaré mort.

Wactor a interprété Brando Corbin dans le feuilleton ABC de 2020 à 2022, apparaissant dans plus de 160 épisodes avant que le personnage ne soit radié.

L’Hôpital général a publié une déclaration dimanche : « Toute la famille de l’Hôpital général a le cœur brisé d’apprendre le décès prématuré de Johnny Wactor. Il était vraiment unique en son genre et c’était un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Nos pensées et nos prières vont à ses proches pendant cette période difficile. temps. »

Wactor est également apparu dans une variété de films et de séries télévisées, notamment « Station 19 », « NCIS », « Westworld » et le jeu vidéo « Call of Duty : Vanguard ».

Parmi ses autres intérêts, Wactor’s Page Instagram détaille un penchant pour les sports de plein air et les aventures, comme l’escalade et le rodéo.

Les hommages affluaient de la part de ceux qui connaissaient et travaillaient avec Wactor.

« Johnny Wactor était une âme si gentille, un acteur talentueux et une source d’inspiration pour ceux qui l’entouraient », a déclaré le manager de Wactor, Marco Cuadros d’Immortal Artists. « Son professionnalisme, son enthousiasme et son amour pour son métier étaient contagieux et faisaient de lui un véritable plaisir de travailler avec lui. Il a poursuivi ses rêves et les a réalisés, tout en restant un bon être humain qui prend soin des autres. Je suis fier de dire que j’étais Le manager et ami de Johnny restera toujours gravé dans ma mémoire. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Sofia Mattsson, qui a joué la femme de Wactor dans General Hospital, a écrit :

« Mon cœur est tellement brisé… Johnny était le meilleur. Tellement authentique. Tellement attentionné. Incroyablement travailleur et humble. Avec un cœur immense qui répandait tant de gentillesse et de joie. Il faisait toujours en sorte que tout le monde autour de lui se sente vu, entendu et aimé. J’admire tellement l’homme qu’il était et je suis une meilleure personne pour l’avoir connu. Nous avons partagé tant de moments spéciaux, à la fois à l’écran et hors écran, et je les chérirai pour toujours profondément dans mon cœur. Johnny nous manquera énormément… Je suis sûr que tu es déjà occupé à prendre soin de tout le monde là-haut.