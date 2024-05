Johnny Wactor a été abattu en protégeant une collègue : son frère

Actualités américaines





L’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor est décédé alors qu’il protégeait une collègue des voleurs armés qui l’avaient abattu juste pour un pot catalytique.

Wactor, 37 ans, accompagnait son amie non identifiée jusqu’à sa propre voiture lorsqu’il a croisé les trois voleurs qui avaient soulevé sa voiture vers 3h25 du matin samedi, a déclaré son frère Grant au Daily Mail.

« Nous sommes du Sud, nous sommes nés et avons grandi, et nous ne laisserions jamais une femme se rendre seule à sa voiture », a déclaré le frère en deuil.

« Il les a croisés et il a cru que son camion était remorqué. Alors il a dit quelque chose aux gars, comme : « Hé, vous remorquez ?

L’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, a été tué dans le centre-ville de Los Angeles. FilImage

« Et puis une fois qu’il s’est retourné, il a vu ce qui se passait et il a mis son collègue derrière lui. Et c’est à ce moment-là qu’ils lui ont tiré dessus.

L’acteur reculait et tentait de protéger son collègue lorsque les hommes ont ouvert le feu, a déclaré Grant, citant l’évaluation de la scène par la police de Los Angeles.

Les voleurs – qui, selon la police, portaient tous des masques – ont fui les lieux dans un autre véhicule. Ils n’avaient pas été identifiés lundi matin.

Wactor a joué Brando Corbin dans 164 épisodes du feuilleton de longue date. ABC via Getty Images

« Nous sommes complètement dévastés », a déclaré Barbara, la grand-mère de Wactor, au Daily Mail. « Il marchait juste vers sa voiture. C’est insensé. »

La mère de l’acteur, Scarlett Wactor, a déclaré à NBC News comment son fils s’est placé devant le collègue pour la protéger, le traitant de « lumière dans une pièce sombre ».

« Il y a un énorme trou en chacun de nous, et il n’y a pas moyen de le réparer », a-t-elle déclaré.

Johnny prenait souvent des quarts de travail supplémentaires entre ses concerts d’acteur et travaillait plus tard que d’habitude ce soir-là, a déclaré sa mère. Il est parti avec trois collègues, dont deux se sont dirigés vers une direction différente avant que Wactor et la femme avec laquelle il marchait ne soient confrontés.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}