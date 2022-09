Avec la myriade de rebondissements choquants qui se sont déroulés dans l’affaire judiciaire Johnny Depp et Amber Heard, cette dernière a rencontré le coupable à chaque nouveau développement. Pourtant Johnny DeppL’image de a pris un énorme coup avant que l’affaire ne soit jugée, à tel point qu’il a même fini par manquer ou même être expulsé de certains très gros projets hollywoodiens, sa bataille de divorce avec Ambre Entendu a fini par être une révélation à couper le souffle, avec presque toutes les preuves et les témoins la montrant clairement comme l’agresseur, l’instigateur et un individu ignoble. Eh bien, si vous suivez attentivement le procès mais que vous n’en avez toujours pas assez, préparez-vous maintenant pour son documentaire sur OTT.

Voici quand et où regarder Johnny vs Amber the US Trial

Johnny contre Amber le procès américain est en 2 parties docu-séries, détaillant deux perspectives complètement opposées de l’affaire judiciaire qui a capturé l’imagination mondiale comme aucune autre ces derniers temps. Creusant profondément dans l’une des batailles juridiques les plus publiques et les plus médiatisées d’Hollywood de la dernière décennie, le documentaire promet de se concentrer sur les accusations de violence domestique entre Johnny Depp et Amber Heard et l’affaire de diffamation qui a suivi Depp intentée contre News Group Newspapers Ltd après l’impression ambrela version de l’événement sans recouper sa version de l’histoire. Les docu-séries pourront être visionnées dans Inde sur découverte+ à partir du 19 septembre.

Verdict du jury Johnny Depp contre Amber Heard :

La version de Johnny d’être la véritable victime de la violence domestique aux mains de ambre avait également été étayée par des preuves audio et d’autres témoignages. Avec des revendications plus fallacieuses de son ex-femme, la solidarité pour Johnny a rapidement grandi à la fois à l’intérieur du tribunal et dans le monde extérieur. Tout doute persistant a été expulsé par le jury, le verdict étant rendu à l’unanimité en faveur de la superstar de Pirates des Caraïbes, qui a également ordonné à l’actrice d’Aquaman de lui verser 15 millions de dollars à titre de compensation.