Johnny Sexton vise l’Irlande sur le Grand Chelem des Six Nations après la victoire de la France

Au-delà du prochain match, au-delà même de ce Six Nations et de la perspective d'un grand chelem irlandais, il y a la Coupe du monde. Après l'extraordinaire victoire de l'Irlande 32-19 sur la France, Johnny Sexton a finalement laissé échapper qu'il y pensait aussi, comme tout le monde. "Si tout se passe comme prévu et que nous traversons notre groupe, il y a une chance que nous affrontions à nouveau la France en Coupe du monde", a-t-il déclaré. "C'était donc bien de nous débarrasser de cela, en termes de les battre, car c'était la seule équipe que nous n'avions pas battue." La France avait remporté les trois derniers matches entre eux. Ringrose remporte la superbe victoire de l'Irlande dans la classique des Six Nations contre la France En savoir plus La France et l'Irlande, les deux meilleures équipes du monde, s'affronteront en quart de finale du tournoi si l'une remporte son groupe et l'autre termine deuxième. Compte tenu de la façon dont ils sont ici, il est peut-être plus probable qu'ils se rencontrent en finale. "C'était un match test haut de gamme, n'est-ce pas?" Sexton a déclaré: «C'est ce que tout le monde voulait, et c'est ce que tout le monde a obtenu. Cette première mi-temps, wow, c'était juste des trucs de bout en bout. Sexton n'a pas passé longtemps à penser aussi loin. L'Irlande affronte l'Italie dans quinze jours. "Nous savions à quel point ce match était important en termes de championnat, mais cela ne vaut rien si nous le laissons filer lors du prochain match", a-t-il déclaré. « Il a été clair dès le début ce que nous voulons réaliser. Nous avons remporté une triple couronne l'année dernière et nous avons dit que nous voulions nous améliorer cette année, eh bien, s'améliorer, c'est gagner le championnat et un Grand Chelem. Pour y parvenir, vous devez vous concentrer sur les deux prochaines semaines. L'Irlande a mis fin à la longue série d'invincibilité de la France qui remonte à 2021. Photographie : Peter Fitzpatrick/Action Plus/Shutterstock Toujours perfectionniste, il avait déjà des idées claires sur ce que l'Irlande devait améliorer. « Tout de suite, nous devons regarder les occasions que nous avons créées. À la mi-temps, nous avons expliqué que nous n'avions qu'un taux de réussite de 50% sur les chances que nous avions lorsque nous étions proches de leur ligne. Nous avons été retenus à plusieurs reprises et nous avons également eu l'occasion de mettre le ballon dans l'espace plus tôt à quelques reprises. « Il y a donc de quoi travailler. Il y en a toujours. Vous ne quittez jamais un match en pensant que "c'était parfait". Andy Farrell a convenu que son équipe "aurait pu repartir avec quelques points de plus". Quant à la France, elle se demandait si l'Irlande en avait cinq de plus qu'elle n'aurait dû en avoir. Les pieds de James Lowe étaient si proches lorsqu'il a marqué son deuxième essai et la télévision française a rapidement trouvé un angle que l'équipe d'arbitrage semblait avoir manqué, ce qui suggérait qu'il aurait dû être refusé.

« Que puis-je dire ? » a déclaré l’entraîneur-chef, Fabien Galthié. « Sur le moment, nous pouvions voir que son pied était en contact. Mais il faut être juste, il y avait un juge de touche à trois mètres de l’action. Il y avait des images, mais elles ne sont sorties qu’une fois le procès terminé.

Galthié a estimé que l’Irlande “aurait dû avoir cinq points de moins à la fin”, mais il ne leur a pas imputé la défaite. Il a déclaré que son équipe s’était exposée en essayant de jouer trop au rugby dans sa propre moitié de terrain et avait dépensé tellement d’énergie pour le faire qu’elle s’était essoufflée en seconde période.

Il était typiquement philosophe à propos de tout cela. « Nous sommes venus ici pour gagner. C’est une défaite. C’est vrai que ça fait deux ans qu’on a perdu un match, on était sur une série de 14 victoires, et la série est finie », a-t-il déclaré. « Nous devons donc aussi apprendre à vivre avec la défaite. Nous ne l’aimons pas dans cette équipe, ce n’est pas une amie, mais nous devrons passer la soirée avec elle.