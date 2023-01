Johnny Sexton va subir une opération à la pommette | Irlande Six Nations doute? | Actualités du rugby à XV

Johnny Sexton subira une intervention chirurgicale pour une blessure à la pommette subie dimanche en jouant pour Leinster (voir blessure au côté gauche du visage)

Le skipper irlandais Johnny Sexton subira une intervention chirurgicale mardi après avoir subi une blessure à la pommette en jouant pour Leinster vs Connacht le jour de l’An.

Le demi-mouche Sexton a été blessé en faisant un tacle droit sur Jarrad Butler, troisième ligne du Connacht, lors de la victoire du United Rugby Championship de Leinster à Dublin dimanche.

Le joueur de 37 ans a été exclu du choc de l’URC le week-end prochain contre les Ospreys – et pourrait maintenant être incertain pour le début de la campagne irlandaise Guinness Six Nations.

“Sexton a subi une blessure à la pommette lors du match contre le Connacht Rugby et subira une intervention aujourd’hui et sera ensuite évalué plus en détail”, a déclaré Leinster dans un communiqué mardi.

La blessure s’est produite lorsqu’un tacle vertical de Sexton a provoqué une collision frontale entre lui et Jarrad Butler du Connacht.

L’Irlande, l’équipe n ° 1 au classement mondial, se rendra au Pays de Galles pour son match d’ouverture des Six Nations le 4 février, avant d’accueillir la France à Dublin dans un match potentiel pour le titre lors de la deuxième manche le 11 février.

Sexton, qui a remporté 109 sélections, a raté deux des trois tests de la série des nations d’automne de l’Irlande contre les Fidji (jambe morte) et l’Australie (mollet) en novembre de cette saison en raison d’une blessure.

Il a également raté l’affrontement du deuxième tour des Six Nations contre la France l’an dernier à Paris au Stade de France en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.