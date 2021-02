Johnny Pacheco, qui a popularisé la salsa aux États-Unis, décède à 85 ans

Le multi-instrumentiste d’origine dominicaine a expérimenté différents styles musicaux latino-américains, bien qu’il soit particulièrement amoureux des genres afro-cubains comme le charanga et le pachanga. Il était un chef d’orchestre, un producteur et un chef de maison de disques avec un oeil pour le talent, et ses célèbres disques Fania feraient des stars de Celia Cruz et d’autres légendes de la salsa.

Pacheco, un musicien pionnier qui a contribué à populariser la musique salsa aux États-Unis, est décédé cette semaine, ont confirmé son ancien label et son épouse, Cuqui Pacheco. Il avait 85 ans.

L’éducation musicale de l’artiste a commencé dès sa naissance. Son père, Rafael, était chef d’orchestre en République dominicaine, et Pacheco a grandi en jouant des percussions. Il a développé son goût musical sur la radio à ondes courtes, écoutant des émissions de Cuba et apprenant «son Cubano», ou «le son cubain», le genre de signature du pays qui informe d’autres styles musicaux d’Amérique latine.

Quand lui et sa famille ont déménagé dans le Bronx dans les années 1940 pour échapper au régime oppressif du dictateur Rafael Trujillo, il a acheté plus d’instruments, y compris l’accordéon, le violon, la flûte, le saxophone et la clarinette – l’instrument principal de son père.

Pacheco a ensuite fréquenté la Juilliard School, où il a étudié la percussion. L’ampleur de son talent musical lui a valu des concerts avec plusieurs groupes latins de la ville jusqu’à ce qu’il dirige finalement son propre orchestre au début des années 60. Il a appelé le groupe Pacheco Y Su Charanga, du nom de l’ensemble cubain, ou «charanga», qui joue du «danzón», un autre genre cubain inspiré de la musique classique européenne.

En 1962, Pacheco a engagé l’avocat Jerry Masucci, un ancien policier italo-américain de New York, pour gérer son divorce, selon Billboard. Dans Masucci, fan du son afro-cubain que Pacheco a contribué à populariser à New York, il a trouvé un digne collaborateur. En 1963, les deux ont fondé un label qui allait changer le fait de la musique latine aux États-Unis – Fania Records.

Son label a créé des stars de la salsa

L’ascension de Fania a commencé assez humblement, avec Masucci et Pacheco vendant des albums de leurs voitures à Harlem espagnole, selon l’histoire orale 2014 de Billboard de Fania Records. Il courtisait des talents qui étaient attirés par sa touche new-yorkaise sur les genres cubains et portoricains comme le merengue et le mambo, et à la fin des années 60, il avait créé un supergroupe appelé les Fania All-Stars.

Leur spécialité? Un mélange unique de styles musicaux latinos, majoritairement up-tempo, marqué par de fortes percussions et un ensemble musical qui pourrait voler la vedette au chanteur.

Le public l’appelait «salsa».

« Au début, nous ne pensions pas que nous étions quelque chose de spécial, jusqu’à chaque endroit où nous allions, les lignes étaient incroyables », a déclaré Pacheco à NPR en 2006. Ils ont essayé de nous arracher les chemises dans le dos. Cela m’a rappelé les Beatles. «

La gamme des Fania All-Stars a changé au fil du temps, bien que ses membres les plus connus incluent Cruz, le chanteur de salsa portoricain bien-aimé Héctor Lavoe et le pionnier du jazz Ray Barretto. Mais Pacheco était sa constante. Il a joué sur des disques avec le talent du label, a produit leurs albums et a été leur chef d’orchestre lors de concerts live.

« Je voulais avoir une entreprise qui traite tout le monde comme une famille, et c’est devenu réalité », a déclaré Pacheco au journal de Pennsylvanie The Morning Call en 2003. « C’était mon rêve. »

Et au même moment où les All Stars de Pacheco se généralisaient, les Portoricains, les Cubains Américains et les Latino-Américains établissaient une nouvelle identité aux États-Unis. La musique de Fania a inspiré de nombreux Afro-Cubains et Portoricains à s’impliquer politiquement, a déclaré le professeur de sciences politiques Jose Cruz à NPR en 2006.

La meilleure preuve de l’impact de la salsa s’est peut-être produite en août 1973, lorsque les Fania All-Stars se sont produits devant une foule de plus de 44 000 personnes au Yankee Stadium. Les participants ont accroché des drapeaux portoricains dans tout le stade et, à un moment donné, ont pris d’assaut le terrain lors d’un duel de conga particulièrement fascinant entre Barretto et le percussionniste cubain Mongo Santamaria.

« Johnny Pacheco a commencé à crier et à demander aux gens de ne pas entrer sur le terrain », a déclaré Ray Collazo, un DJ portoricain qui a assisté au concert historique, dans une interview accordée en 2008 à ESPN. « Mais plus il l’a dit, plus les gens ont sauté. »

Le concert s’est terminé tôt après la tempête sur le terrain, mais a été commémoré avec un album live et un documentaire.

La fin de Fania Records

Le succès de Fania a finalement diminué lorsque la salsa a été éclipsée par d’autres genres en plein essor, et elle a cessé d’enregistrer en 1979. Mais son succès a signifié un changement dans le paysage musical américain, le poussant dans une direction plus internationale.

En 1999, Pacheco et les Fania All-Stars reviennent sur scène, cette fois au Madison Square Garden. À l’époque, le New York Times décrivait leur style comme une « musique de ville: rapide, nette et imparable », ponctuée de cuivres et de bongos en compétition.

Pacheco a été honoré pour ses réalisations musicales tout au long des années 90, recevant la médaille d’honneur présidentielle de la République dominicaine et le prix du gouverneur de l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement, tous deux en 1996. Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale de la musique latine en 1998 .

Il a continué à tourner avec un orchestre au début, jouant plusieurs des mêmes chansons qu’il a écrites pour ses artistes Fania. «L’enthousiasme» a alimenté ses performances, a-t-il dit.

Malgré sa relation fracturée avec le co-fondateur de Fania Masucci et sa sortie prématurée du label, il a déclaré à Billboard qu’il était toujours « très fier » du travail qu’il faisait alors.

« J’ai monté un groupe qui était incroyable », a-t-il déclaré à Billboard en 2014. « Cela fait 50 ans et nous sommes toujours comme une famille. »

Sa famille Fania s’est souvenue de lui sur Facebook, louant Pacheco pour ses contributions à la salsa.

« Il était bien plus qu’un musicien, chef d’orchestre, écrivain, arrangeur et producteur; il était un visionnaire », a écrit le label. « Sa musique vivra éternellement, et nous sommes à jamais reconnaissants d’avoir fait partie de son merveilleux voyage. »