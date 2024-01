Johnny Nansen parmi les cibles signalées par l’Arizona pour remplacer Fisch

Les Wildcats de l’Arizona semblent progresser dans leur recherche d’entraîneur-chef et se concentrent sur deux cibles, selon Jason Scheer de 247Sportsqui a donné un délai de 48 heures à partir de lundi soir.

Le directeur sportif Dave Heeke et les Wildcats se seraient attaqués à l’ancien coordinateur défensif de l’Arizona, Johnny Nansen, et à l’entraîneur-chef de l’État de San Jose, Brent Brennan.

Cependant, d’autres, comme le coordinateur offensif de l’Arizona, Brennan Carroll – qui, pour l’instant, devrait rejoindre Jedd Fisch à Washington – et l’entraîneur-chef de Cal, Justin Wilcox, sont également toujours en lice.

Après une saison de 10-3 et une victoire à l’Alamo Bowl, une grande partie de l’équipe reste intacte, l’Arizona étant actuellement prêt à renvoyer 18 des 22 partants de l’année dernière au moment du départ de Fisch.

Peu importe qui restera ou partira, le nouvel entraîneur-chef supervisera un programme en plein essor. L’Arizona vient de connaître sa première saison de 10 victoires depuis 2014 après avoir terminé la saison sur une séquence de sept victoires consécutives, la plus longue depuis 1998, et au 11e rang – le meilleur résultat des Wildcats en 25 ans.

Qui pourrait remplacer Jedd Fisch en tant qu’entraîneur-chef de football de l’Arizona ?

Johnny Nansen

L’ancien coordinateur défensif de l’Arizona et nouvellement nommé co-coordonnateur défensif et entraîneur des secondeurs des Texas Longhorns est devenu l’un des meilleurs candidats après que de nombreux joueurs de l’Arizona l’aient appelé à être le prochain entraîneur-chef de l’Arizona dimanche. Nansen a rejoint l’équipe de Steve Sarkisian au Texas plus tôt ce mois-ci après deux saisons en Arizona.

Nansen peut être crédité pour avoir aidé à redresser la défense de l’Arizona. L’Arizona a accordé 39,8 points par match en 2020, 31,42 points par match en 2021 et 36,5 points par match en 2022. La saison dernière, les Wildcats ont accordé 21,08 points par match, le plus petit programme depuis 2006.

L’embauche de Nansen serait le choix populaire parmi les joueurs et pourrait aider à garantir que la liste actuelle reste intacte autant que possible avec le risque de transfert de joueurs. Il travaillerait également avec une liste avec laquelle il connaît très bien.

Cependant, puisque Nansen et Sarkisian ont déjà travaillé ensemble à Washington et à l’USC et que l’assistant défensif de l’Arizona, Duane Akina, a accepté dimanche un rôle d’analyste au Texas, convaincre Nansen de quitter les Longhorns après son arrivée récente à Austin pourrait être une tâche difficile.

Brent Brennan

Avant que l’Arizona n’embauche Fisch en décembre 2020, l’entraîneur-chef de l’État de San Jose, Brent Brennan, était considéré comme l’un des meilleurs candidats des Wildcats.

Brennan était également assistant diplômé en Arizona en 2000 sous la direction de Dick Tomey. Son frère, Brad Brennan, a joué comme receveur large pour les Wildcats.

Alors que Brennan possède un record de carrière de 34-48 à San Jose State, il a obtenu une fiche de 26-19 au cours des quatre dernières années, ce qui comprend trois places au bowling.

En 2020, la Fondation Lombardi l’a nommé entraîneur de football universitaire de l’année après avoir mené les Spartans à une saison régulière invaincue avant de perdre dans l’Arizona Bowl.

Brennan Carroll

Le coordinateur offensif de l’Arizona et entraîneur de la ligne offensive, Brennan Carroll, est une autre cible potentielle qui pourrait combler l’ouverture.

Il manque d’expérience en tant qu’entraîneur-chef, mais il est avec les Wildcats depuis trois saisons et a contribué à transformer l’offensive de l’Arizona.

Les Wildcats ont récolté en moyenne 34,62 points par match la saison dernière (18e au pays) et 30,83 points en 2022 après une moyenne de 17,17 points par match en 2021. Les Wildcats ont également terminé parmi les 20 premiers au pays avec 448 verges par match en 2023, et avec un quart-arrière. Noah Fifita et le receveur Tetairoa McMillan sont actuellement sur le point de revenir, l’embauche de Carroll contribuerait à la continuité au milieu du risque de perdre des joueurs au profit du portail de transfert.

En tant que fils de Pete Carroll, il est également possible que l’ancien entraîneur des Seahawks rejoigne l’équipe des Wildcats et aide le programme d’une manière ou d’une autre.

Carroll a l’habitude de travailler avec son père depuis qu’il a travaillé comme assistant diplômé et entraîneur des bouts serrés sous la direction de son père à l’USC. Les deux ont également travaillé ensemble à Seattle lorsque le jeune Carroll travaillait comme entraîneur adjoint de la ligne offensive et coordinateur du jeu de course pour les Seahawks.

Justin Wilcox

Justin Wilcox a passé toute sa carrière d’entraîneur-chef à Cal, dirigeant le programme depuis 2017 avec une fiche de 36-43 sur sept saisons.

Cal a remporté au moins sept matchs en seulement deux saisons au cours de son mandat et jamais plus de huit. Wilcox a mené les Golden Bears à une victoire au Redbox Bowl en 2019 avec des apparitions au bowl en 2018 et 2023 également.

Avant cela, il a effectué des arrêts de coordonnateur défensif à Boise State, au Tennessee, à Washington, à l’USC et au Wisconsin.

Scheer a rapporté que l’Arizona a été en contact avec Wilcox ces derniers jours, et il est probable que s’il obtient l’offre, l’entraîneur préférera diriger une équipe de l’Arizona jouant dans le Big 12 plutôt qu’une équipe de Cal jouant dans l’ACC.

