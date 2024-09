Johnny Marr répond aux diverses allégations de Morrissey : « Voici les faits »

Morrissey a allégué beaucoup de choses à propos de son ancien Les forgerons partenaire d’écriture de chansons, Johnny Marrau cours des dernières semaines : que Marr aurait ignoré une offre faite à Morrissey/Marr de faire une tournée sous le nom de The Smiths (ce que Morrissey voulait faire), qu’il aurait opposé son veto à une nouvelle compilation des Smiths, et que Marr aurait désormais acquis les droits de marque et de propriété intellectuelle sur le nom « The Smiths ». Johnny Marr a maintenant, par l’intermédiaire de son management, répondu à ces allégations, en niant deux et en clarifiant une.

Les récentes déclarations faites par Morrissey sur son site Web concernant la marque déposée du nom des Smiths sont incorrectes. Voici les faits. En 2018, suite à une tentative d’un tiers d’utiliser le nom de The Smiths – et après avoir découvert que la marque n’appartenait pas au groupe – Marr a contacté Morrissey, via ses représentants, pour travailler ensemble à la protection du nom de The Smiths. L’absence de réponse a conduit Marr à enregistrer lui-même la marque. Il a ensuite été convenu avec les avocats de Morrissey que cette marque était détenue au bénéfice mutuel de Morrissey & Marr. En signe de bonne volonté, Marr a signé en janvier 2024 une cession de copropriété à Morrissey. La signature de ce document est toujours requise par Morrissey. Dans un souci d’exactitude et de clarté concernant la marque déposée, et pour répondre aux récents rapports selon lesquels Marr aurait ignoré l’offre d’un promoteur de faire une tournée sous le nom de The Smiths, Marr déclare : « Pour empêcher des tiers de tirer profit du nom du groupe, il m’a été confié la tâche de protéger l’héritage. C’est ce que j’ai fait en mon nom et au nom de mes anciens camarades de groupe. » « Quant à l’offre de tournée, je ne l’ai pas ignorée – j’ai dit non. » De plus, les rumeurs selon lesquelles Johnny Marr ferait une tournée avec un autre chanteur que The Smiths ne sont pas fondées. Il n’y a aucun projet de ce genre. Johnny Marr confirme également qu’il a refusé une suggestion pour une autre compilation des plus grands succès de Warner Music Group étant donné le nombre déjà existant.

Voir la déclaration via l’Instagram de Marr ci-dessous.