Johnny Marr réfute les affirmations de Morrissey concernant la tournée de retrouvailles et la marque déposée

Morrissey a souvent évoqué le nom de son ancien compagnon de groupe des Smiths, Johnny Marr, ces derniers temps. Il y a quelques semaines, Moz a déclaré que Marr avait « ignoré » une offre lucrative de faire une tournée avec les Smiths l’année prochaine. La semaine dernière, il a déclaré que Marr avait bloqué un prochain album de grands succès intitulé Les Smith règnent, OK ! Lundi, il a annoncé que Marr avait acquis une marque déposée sur le nom du groupe The Smiths et pouvait donc légalement faire une tournée sous le nom des Smiths avec un autre chanteur. Aujourd’hui, le management de Marr s’est connecté pour rétablir la vérité.

Dans une déclaration publiée sur la page Instagram de Marr, le guitariste affirme que ses collaborateurs ont contacté ceux de Morrissey en 2018 pour déposer ensemble la marque Smiths après avoir appris qu’un tiers avait tenté d’obtenir la marque. L’équipe de Morrissey n’a pas répondu, alors Marr a déposé lui-même la marque. Il dit qu’en janvier dernier, en signe de bonne volonté, il a signé une évaluation de copropriété avec Morrissey, mais Moz ne l’a toujours pas signée. La déclaration confirme que Marr a refusé de sortir une nouvelle compilation Smiths « étant donné le nombre déjà existant ». Dans une partie de la déclaration attribuée directement à Marr, il ajoute : « Quant à l’offre de tournée, je n’ai pas ignoré l’offre – j’ai dit non. »

Voici le message complet :

Une déclaration de la direction de Johnny Marr :

Les récentes déclarations faites par Morrissey sur son site Web concernant la marque déposée du nom des Smiths sont incorrectes.

Voici les faits :

En 2018, suite à une tentative d’un tiers d’utiliser le nom de The Smiths – et après avoir découvert que la marque n’appartenait pas au groupe – Marr a contacté Morrissey, via ses représentants, pour travailler ensemble à la protection du nom de The Smiths.

L’absence de réponse a conduit Marr à enregistrer lui-même la marque.

Il a été convenu par la suite avec les avocats de Morrissey que cette marque était détenue pour le bénéfice mutuel de Morrissey & Marr.

En signe de bonne volonté, Marr a signé en janvier 2024 une cession de copropriété à Morrissey. La signature de ce document est toujours requise par Morrissey.

Dans un souci d’exactitude et de clarté concernant la marque déposée, et pour répondre aux récents rapports selon lesquels Marr aurait ignoré l’offre d’un promoteur de faire une tournée sous le nom de The Smiths, Marr déclare :

« Pour éviter que des tiers ne profitent du nom du groupe, j’ai dû protéger l’héritage. J’ai fait cela en mon nom et au nom de mes anciens compagnons de groupe. »

« Quant à l’offre de tournée, je ne l’ai pas ignorée – j’ai dit non. »

De plus, les rumeurs selon lesquelles Johnny Marr ferait une tournée avec un autre chanteur que The Smiths ne sont pas fondées. Il n’y a aucun projet de ce genre.

Johnny Marr confirme également qu’il a refusé une suggestion pour une autre compilation des plus grands succès de Warner Music Group étant donné le nombre déjà existant.