Johnny Gaudreau écrit une lettre à Calgary après avoir quitté les Flames en agence libre

Johnny Gaudreau dit qu’il a toujours été ouvert à rester avec les Flames de Calgary.

L’attrait d’être plus proche de la famille, cependant, est devenu trop fort.

L’ailier vedette a écrit un article dans The Players’ Tribune publié mercredi dans lequel il tentait d’expliquer sa décision de quitter la seule équipe de la LNH qu’il ait jamais connue pour les Blue Jackets de Columbus en agence libre.

Gaudreau a déclaré qu’il n’était pas décidé à quitter Calgary, même après avoir rejeté une prolongation de contrat de huit ans avant de se lancer sur le marché libre.

“J’ai toujours pensé à revenir en arrière et à essayer de travailler sur un contrat de sept ans pour rester”, a-t-il écrit. “Tout était sur la table pendant tout le processus.

“Peut-être que cela semble désordonné mais la vie est désordonnée, tu sais?”

En exposant ce qui a contribué à sa décision de quitter le sud de l’Alberta pour l’Ohio, le joueur de 28 ans, qui a grandi dans le New Jersey, a déclaré que l’idée de “simplement sauter dans un avion” pour voir des êtres chers n’est pas aussi simple que les gens pensent pour un joueur de la LNH.

Gaudreau a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 68,25 millions de dollars américains avec Columbus mercredi dernier après avoir marqué 40 buts et récolté 115 points en 82 matchs avec Calgary en 2021-22.

« Je suis incroyablement reconnaissant d’être un joueur de la LNH et de gagner le salaire que je gagne, a écrit Gaudreau. “Je ne le prends pas pour acquis une seconde. Ce qui explique pourquoi l’argent n’a pas été le principal facteur décisif pour moi. Mais l’idée que Meredith (sa femme qui attend le premier enfant du couple) et moi pouvons simplement voler vers et depuis à la maison, ou que nos proches nous rendent visite sans problème, car nous avons de l’argent ?

“Ce n’est pas si simple. Nos familles travaillent toujours à plein temps. Nos frères et sœurs ont leur propre vie. Nos nièces et neveux sont à l’école. C’est un voyage difficile à faire pour les gens, et cela ne fait que s’aggraver avec la pandémie.”

Repêché par Calgary au quatrième tour du repêchage de 2011, Gaudreau a qualifié son départ de « la décision la plus difficile que j’ai jamais eu à prendre ».

Il a quitté Calgary après avoir marqué 210 buts et 609 points en 602 matchs de saison régulière. Gaudreau a ajouté 33 points en 42 apparitions en séries éliminatoires.

« J’ai chéri le temps que j’ai passé à Calgary », a écrit Gaudreau dans The Players’ Tribune. “Pendant longtemps, Meredith et moi avons vu notre avenir là-bas. Nous voulions signer à nouveau l’été dernier. Nous cherchions des maisons pour fonder une famille. Mais cela n’a tout simplement pas fonctionné et nous avons pensé que cet été pourrait être différent.

“Mais cela ne change pas ce que je ressens en ce moment. Je suis tellement fier d’avoir fait partie de cette équipe et d’avoir représenté cette ville. Et ces dernières semaines, j’ai eu du mal à chaque fois que j’y pense. Toutes les relations que nous avons construites ici, toutes les amitiés incroyables que nous avons – je pouvais les sentir dans ma poitrine chaque fois que je pensais partir.”