Johnny Gaudreau, Darryl Sutter et comment un entraîneur parle d’un joueur

CALGARY – Il est courant que lorsque les joueurs de la LNH revisitent leurs anciens repaires, ils traînent avec des amis, de la famille et même d’anciens coéquipiers. Tous les joueurs qui quittent une ville ne souhaitent pas rompre tous les attachements. Alors Johnny Gaudreau — qui a disputé neuf saisons avec les Flames de Calgary avant de signer avec les Blue Jackets de Columbus en tant qu’agent libre l’été dernier — a cherché de la compagnie lors de son escale dans ce qui était autrefois sa maison professionnelle.

« J’ai pu revoir de vieux amis », a dit Gaudreau avant de faire une courte pause, « qui n’étaient pas dans l’équipe des Flames, soit dit en passant. Juste pour que Darryl le sache.

C’était une référence directe à la visite d’une poignée de joueurs des Flames avec Gaudreau à Columbus en décembre. Les Flames ont ensuite mal joué contre l’une des pires équipes de la ligue, ce qui a conduit l’entraîneur-chef Darryl Sutter à exprimer son mécontentement face à quelques joueurs anonymes à la suite d’une défaite 3-1 au Nationwide Arena.

« Nous avons eu des gars qui sont venus pour une visite, pas pour essayer de gagner un match de hockey », a déclaré Sutter après la défaite des Flames contre les Blue Jackets. “Très décevant.”

La plaisanterie de Gaudreau est venue lors de sa conférence de presse de retour au Scotiabank Saddledome, quelques heures avant le match de lundi. On a beaucoup parlé de la façon dont les partisans des Flames recevraient Gaudreau, surtout après que ses anciens coéquipiers Sean Monahan et Matthew Tkachuk soient revenus à Calgary pour la première fois à quelques jours d’intervalle à la fin novembre. Les coéquipiers des Blue Jackets de Gaudreau l’a hué et moqué à l’entraînement pour l’habituer à ce qui allait probablement arriver.

Mais une simulation ne se compare pas à la vraie chose, et même la vraie chose était plus intense que prévu.

Gaudreau a été hué dès qu’il est monté sur la glace pour s’échauffer. Lors d’une pause en première période, les fans lui ont réservé une ovation debout après son hommage vidéo, accompagné de plus de huées. Lorsqu’il a reçu un tir de pénalité, les fans n’ont pas cédé. Ils ont été particulièrement satisfaits lorsqu’il a retourné la rondelle dans la zone offensive après s’être emmêlé avec Noah Hanifin, ce qui a entraîné une course impaire et un gagnant du jeu de Dillon Dube dans une victoire 4-3 des Flames en prolongation.

“Je savais en quelque sorte ce qui allait se passer, mais quand même, rien ne vous prépare pour quelque chose comme ça”, a déclaré Gaudreau. “Ils m’ont encouragé et soutenu pendant les neuf, dix dernières années et maintenant ils me huent tous. C’est dur.”

Au sein d’une équipe des Blue Jackets surclassée, Gaudreau est facilement le joueur le plus dynamique de l’équipe. Contre Calgary, il a réussi cinq tirs au but, sa paire de passes décisives en avantage numérique a aidé les Blue Jackets à revenir d’un déficit de 2-0 et il a enregistré le plus de minutes de tous les patineurs de Columbus à 22:54.

“Je pense que je recevais juste des opportunités”, a-t-il déclaré. « Quelques mauvais revirements de leur part. Cela m’a conduit à des semi-échappées, des semi-rushes. J’essayais juste de mettre des rondelles sur le filet.

Le retour de Gaudreau à Calgary en tant que joueur visiteur est survenu à un moment où Sutter était au centre d’une situation familière.

Sutter a été scruté, en anglais et en français, pour la façon dont il a parlé des débuts de Jakob Pelletier dans la LNH samedi après-midi. On a demandé à Sutter d’évaluer son jeu, mais il a d’abord répondu en demandant quel numéro portait Pelletier. Il a ensuite lu ses statistiques sur la feuille de match, faisant savoir à tout le monde que Pelletier a joué un peu moins de sept minutes et avait un temps limité sur l’avantage numérique. Dans une question de suivi, Sutter a ajouté qu’il avait “un long chemin à parcourir” à 21 ans. Cela diffère de ce à quoi on aurait pu s’attendre de la part d’autres entraîneurs dans la même situation : une certaine appréciation de la façon dont un jeune joueur a pu vivre son rêve devant sa famille et ses amis.

Une tempête médiatique aurait probablement été évitée si Sutter s’en était tenu à ce scénario ou avait dit quelque chose dans le sens de ce qu’il avait dit à huis clos. Ou même ce qu’il a dit plus tôt dans la semaine lorsqu’il a comparé Pelletier à Dube et Andrew Mangiapane.

Dimanche, «Le Journal de Québec» a rapporté que Sutter avait rencontré Pelletier le lendemain du jour où sa lecture de statistiques était devenue virale et avait dit à la recrue qu’il avait joué un bon jeu. Non seulement cela, mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait à son équipe pour jouer un effort complet de 60 minutes lundi, Sutter est revenu sur certains de ses commentaires précédents sur Pelletier.

“Quelqu’un a fait allusion après le match de l’autre soir à propos de l’évaluation de Jakob Pelletier, eh bien, vous ne pouviez pas l’évaluer”, a déclaré Sutter. «Le gamin a joué 420 secondes, vous l’évaluez donc à partir de la feuille de statistiques. Ce n’est pas juste pour l’enfant.

Même s’il a fait tout son possible pour y remédier, ce que Sutter a initialement dit n’a pas aidé sa cause avec la section des fans des Flames déjà exaspérée par la réputation de l’entraîneur auprès des jeunes joueurs.

Sur le podium, Sutter parle avec un esprit sec qui se traduit souvent par des extraits sonores hargneux, bien que son comportement varie d’une conférence de presse à l’autre. Certains jours, il se fera un plaisir de raconter une histoire sur les voyages vers d’anciennes reliques du hockey comme le Forum de Montréal ou le stade de Chicago. Il est également capable de complimenter ses joueurs et l’équipe quand il en a envie.

Mais quand il sort un couteau pour couper, ça peut faire mal. Et Gaudreau n’était pas étranger à ce genre de commentaires.

Pendant leur temps limité ensemble, Gaudreau a été victime de quelques snipes de son ancien chef de banc. Avant le 500e match en carrière de Gaudreau, Sutter a dit qu’il espérait que son attaquant vedette montrerait plus « d’énergie » dans ce match qu’il ne l’a fait lors de son 499e. Lorsque Gaudreau a atteint la barre des 100 points la saison dernière, Sutter a fait fi.

“Je m’en fous”, a déclaré l’entraîneur-chef dans avril 2022. « Est-ce que ça gagne une Coupe Stanley ? Je préfère avoir les gars qui gagnent la course des marqueurs en séries éliminatoires.

Pendant les séries éliminatoires, après que Gaudreau ait raté une occasion d’échappée dans le troisième match contre les Stars de Dallas, Sutter a déclaré : « Ces gars-là doivent ranger ça. Même si Sutter a élargi son champ d’action, Gaudreau était évidemment la cible.

Le style de Sutter exige le meilleur de ses joueurs. Il ne fait certainement pas l’éloge et cela peut prendre un certain temps aux nouveaux joueurs pour s’adapter à ce que Sutter pourrait dire publiquement, comme Jonathan Huberdeau peut attester.



Johnny Gaudreau et Darryl Sutter (Sergei Belski / USA Today)

Cependant, si nous devons mentionner les commentaires incendiaires à propos de Gaudreau, il est juste de mentionner les bons aussi. La saison dernière, il a affiché les meilleurs chiffres de sa carrière aux côtés de Tkachuk et Elias Lindholm et a mérité le trophée Hart. Sutter a félicité Gaudreau à différents moments pour son jeu, notamment en ce 500e matchet à la fin de la saison dernière, se disant « fier » de lui.

On a demandé à Gaudreau de comparer Sutter à son père, Guy, qui a également grandi dans une ferme et a entraîné son fils de la même manière que Sutter. Oui, il a quitté l’organisation en tant qu’agent libre au lieu de se réengager à long terme pour jouer plus d’années sous Sutter. Mais si les réflexions suivantes sont une indication, il ne semble pas que Gaudreau s’oppose totalement à la méthode Sutter. Ou du moins, il savait à quoi s’attendre.

« Il a toujours été dur avec moi, mon père, en grandissant », a déclaré Gaudreau en avril 2022. « Si je jouais mal, il était dur avec moi. Je pense que c’est pour ça que je joue bien avec des entraîneurs qui exigent beaucoup de leurs joueurs. J’ai en quelque sorte grandi comme ça.

Lundi matin, Sutter s’est dit « déçu » de perdre Gaudreau en tant qu’agent libre et a reconnu son succès avec les Flames.

“Il y a trois choses qui sont importantes, n’est-ce pas ?” dit Sutter. “Bonne personne, bon joueur, bon coéquipier. Il a vraiment bien coché les cases. Je ne l’ai entraîné que cette année-là et 30 matchs ou quoi que ce soit. Pour moi, ce que j’ai le plus apprécié, c’est simplement de voir les progrès qu’il a réalisés en tant que joueur complet et de pouvoir dire cela, faire cela et atteindre ces chiffres offensifs.

C’est du même homme qui a exprimé son indifférence à propos de certains jalons de Gaudreau. Mettez-le sur le compte de la dualité de Sutter, qui était également exposée avec Pelletier.

Il est absolument justifié de mentionner que le dernier extrait sonore de Sutter a frotté de nombreuses personnes dans le mauvais sens.

Il y a des moments où le style d’amour dur de Sutter peut être valable, comme c’était le cas après la défaite contre Columbus plus tôt cette saison. Mais il y a d’autres moments, comme son commentaire du week-end, où il apparaît comme insensible.

L’approche de Sutter l’a mené à une paire de victoires en Coupe Stanley, donc s’attendre à ce qu’il change radicalement est une course folle. Il ne va pas non plus commencer à féliciter les joueurs juste pour le plaisir de le faire. Mais même s’il a fait ses preuves pour tirer le meilleur parti de ses joueurs, il est normal de se demander si certains moments sont vraiment efficaces dans leur développement.

(Photo du haut de Johnny Gaudreau et Tyler Toffoli : Sergei Belski / USA Today)