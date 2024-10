Johnny Galecki avait une habitude grossière sur le plateau pendant la théorie du Big Bang

Revenons en arrière une seconde. Mis à part les habitudes grossières sur le plateau, qui Johnny Galecki et Kunal Nayyar ont-ils joué dans « The Big Bang Theory? » Aux côtés de Jim Parsons, Kaley Cuoco et Simon Helberg – qui jouent Sheldon Cooper, l’éventuelle épouse de Leonard, Penny Hofstadter, et Howard Wolowitz – Galecki et Nayyar jouent Leonard Hofstadter et Raj Koothrappali, deux des personnages originaux de la série et deux des amis proches de Sheldon. Dans le pilote de la série, Penny emménage en face de Leonard et Sheldon, qui partagent un appartement, et elle devient immédiatement un objet de fascination au sein du groupe. Leonard pense que leurs bébés seront « intelligents et beaux », Howard est généralement un gros fluage pour Penny et Raj est rendu complètement silencieux grâce à un très trait étrange que lui donnent les écrivains (mutisme sélectif autour des femmes à moins qu’il ne soit ivre).

Cependant, les deux grandissent beaucoup tout au long de la série. Leonard cesse de traiter Penny comme un objet et davantage comme une personne ; à mesure qu’elle devient un membre légitime du groupe, les deux poursuivent une relation amoureuse et finissent par se marier. Raj a une série de relations où il prouve qu’il peut parler devant des femmes, mais dans une tournure des événements insatisfaisante, il termine la série complètement seul. Grâce à leurs performances en tant que Leonard et Raj, Galecki et Nayyar ont définitivement gagné leur place respective dans le Temple de la renommée des sitcoms – même si nous savons maintenant que, lorsque les caméras ne tournaient pas, Galecki ne faisait que dégoûter tout le monde avec son chewing-gum jeté.

« The Big Bang Theory » est désormais diffusé sur Max.