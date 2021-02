LE nouveau drame de l’amitié Firefly Lane explose sur Netflix.

Les caractéristiques de la série Katherine Heigl et Sarah Chalke alors que leurs personnages se lient dans une amitié improbable qui s’étend sur plusieurs décennies.

Qui joue Johnny Ryan dans Firefly Lane?

Ben Lawson dépeint Johnny Ryan dans Firefly Lane.

Au fil des ans, Lawson a joué dans des films tels que Neighbours, The Deep End, Covert Affairs, Doubt and the Netflix séries 13 raisons pour lesquelles.

Dans Firefly Lane, Johnny n’est que l’un des nombreux hommes de la vie de Kate et Tully au fil des ans – mais c’est celui qui reste le plus longtemps.

Qui est Johnny Ryan dans Firefly Lane?

Johnny est un correspondant de guerre et le patron de Kate et de Tully.

Tout au long de la série, Johnny et Kate se marient, divorcent et recommencent à se revoir.

Tout au long de la saison, Kate tombe immédiatement amoureuse de Johnny, mais après avoir essayé de l’embrasser ivre puis l’oublie, elle passe à autre chose.

Dans une nouvelle relation, Tully et Johnny passent une nuit intime ensemble, provoquant des frictions au sein du groupe.

Johnny est-il mort dans Firefly Lane?

En tant que correspondant de guerre, Johnny se rend en Irak, mais son groupe est victime d’une importante explosion, et on ne sait pas s’il a survécu à l’explosion ou s’il a été gravement blessé en conséquence.

La scène se termine alors que Johnny est vu allongé inconscient portant un gilet éclaboussé de sang, à côté d’une mine terrestre récemment explosée.

Comment puis-je regarder Firefly Lane?

Firefly Lane est en streaming maintenant sur Netflix.

Les nouveaux utilisateurs peuvent souscrire à l’un des trois forfaits mensuels de Netflix: le forfait de base à 8,99 $ par mois, le plan standard à 13,99 $ par mois ou le plan premium à 17,99 $ par mois.