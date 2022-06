Johnny Depp, verdict d’Amber Heard : le jury tranche en faveur des deux

FAIRFAX, Virginie –

Un jury s’est rangé mercredi du côté de Johnny Depp dans son procès en diffamation contre l’ex-femme Amber Heard, accordant à l’acteur de “Pirates des Caraïbes” plus de 10 millions de dollars et justifiant ses allégations selon lesquelles Heard aurait menti sur le fait que Depp l’avait abusée avant et pendant leur bref mariage.

Mais dans une décision partagée, le jury a également conclu que Heard avait été diffamé par l’un des avocats de Depp, qui l’a accusée d’avoir créé un canular détaillé qui consistait notamment à malmener leur appartement pour qu’il paraisse pire pour la police. Le jury lui a accordé 2 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les verdicts mettent fin à un procès télévisé qui, espérait Depp, contribuerait à restaurer sa réputation, bien qu’il se soit transformé en un spectacle offrant une fenêtre sur un mariage vicieux.

Heard, qui était stoïque dans la salle d’audience lors de la lecture du verdict, a déclaré qu’elle avait le cœur brisé.

“Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour d’autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doivent être prises au sérieux”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Depp, qui n’était pas au tribunal mercredi, a déclaré que “le jury m’a redonné ma vie. Je suis vraiment touché.”

“J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonneront jamais”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Instagram.

Depp a poursuivi Heard pour diffamation devant le tribunal de circuit du comté de Fairfax pour un éditorial de décembre 2018 qu’elle a écrit dans le Washington Post se décrivant comme “une personnalité publique représentant la violence domestique”. Ses avocats ont déclaré qu’il avait été diffamé par l’article même s’il ne mentionnait jamais son nom.

Le jury s’est prononcé en faveur de Depp sur ses trois affirmations concernant des déclarations spécifiques dans l’article de 2018.

Lors de l’évaluation des demandes reconventionnelles de Heard, les jurés ont examiné trois déclarations d’un avocat de Depp qui a qualifié ses allégations de canular. Ils ont découvert qu’elle avait été diffamée par l’un d’eux, dans laquelle l’avocat a affirmé qu’elle et ses amis “avaient renversé un peu de vin et malmené l’endroit, mis leurs histoires au clair”, et ont appelé la police.

Le jury a conclu que Depp devrait recevoir 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, mais le juge a déclaré que la loi de l’État plafonnait les dommages-intérêts punitifs à 350 000 $, ce qui signifie que Depp a reçu 10,35 millions de dollars.

Alors que l’affaire portait ostensiblement sur la diffamation, la plupart des témoignages portaient sur la question de savoir si Heard avait été victime d’abus physiques et sexuels, comme elle l’a affirmé. Heard a énuméré plus d’une douzaine d’agressions présumées, y compris une bagarre en Australie – où Depp tournait une suite de “Pirates des Caraïbes” – dans laquelle Depp a perdu le bout de son majeur et Heard a déclaré qu’elle avait été agressée sexuellement avec un alcool bouteille.

Depp a déclaré qu’il n’avait jamais frappé Heard et qu’elle était l’agresseur, bien que les avocats de Heard aient mis en évidence des messages texte vieux d’un an que Depp a envoyés pour s’excuser pour son comportement ainsi que des textes profanes qu’il a envoyés à un ami dans lesquels Depp a dit qu’il voulait tuer Heard et la souiller cadavre.

Lorsque le verdict a été lu, des dizaines de fans de Depp rassemblés devant le palais de justice ont éclaté de joie et ont commencé à scander “Johnny, Johnny”. Ils ont harcelé ses avocats quand ils sont sortis.

Tout au long de la procédure, les fans – majoritairement du côté de Depp – se sont alignés du jour au lendemain pour des sièges convoités dans la salle d’audience. Les spectateurs qui ne pouvaient pas entrer se sont rassemblés dans la rue pour encourager Depp et se moquer de Heard chaque fois qu’ils apparaissaient à l’extérieur.

À certains égards, le procès était une rediffusion d’un procès intenté par Depp au Royaume-Uni contre un tabloïd britannique après avoir été décrit comme un « batteur de femme ». Le juge dans cette affaire a tranché en faveur du journal après avoir conclu que Heard disait la vérité dans ses descriptions d’abus.

Dans l’affaire Virginia, Depp devait prouver non seulement qu’il n’avait jamais agressé Heard, mais que l’article de Heard – qui se concentrait principalement sur la politique publique liée à la violence domestique – le diffamait. Il devait également prouver que Heard avait écrit l’article avec une réelle méchanceté. Et pour réclamer des dommages-intérêts, il devait prouver que son article avait causé des dommages à sa réputation, contrairement à un certain nombre d’articles avant et après l’article de Heard qui détaillaient les allégations portées contre lui.

L’affaire a captivé des millions de personnes grâce à sa couverture télévisée de marteau à marteau, y compris des adeptes passionnés sur les réseaux sociaux qui ont tout disséqué, des manières des acteurs au symbolisme possible de ce qu’ils portaient. Les deux interprètes sortent du procès avec des réputations en lambeaux avec des perspectives de carrière peu claires.

Eric Rose, expert en gestion de crise et en communication à Los Angeles, a qualifié le procès de “meurtre-suicide classique”.

“Du point de vue de la gestion de la réputation, il ne peut y avoir de gagnants”, a-t-il déclaré. “Ils se sont ensanglantés. Il devient plus difficile maintenant pour les studios d’embaucher l’un ou l’autre acteur parce que vous aliénez potentiellement une grande partie de votre public qui n’aime peut-être pas le fait que vous ayez retenu Johnny ou Amber pour un projet spécifique. parce que les sentiments sont si forts maintenant.”

Depp, trois fois meilleur acteur nominé aux Oscars, était jusqu’à ces dernières années une star bancable. Son tour en tant que capitaine Jack Sparrow dans le film “Pirates des Caraïbes” a contribué à en faire une franchise mondiale, mais il a perdu ce rôle. Il a également été remplacé dans le troisième film dérivé “Les Animaux Fantastiques”, “Les Secrets de Dumbledore”.

Malgré les témoignages au procès selon lesquels il pourrait être violent, abusif et incontrôlable, Depp a reçu une ovation debout mardi soir à Londres après avoir joué pendant environ 40 minutes avec Jeff Beck au Royal Albert Hall.

La carrière d’actrice de Heard a été plus modeste, et ses deux seuls rôles à venir sont dans un petit film et la prochaine suite “Aquaman” qui sortira l’année prochaine.

Les avocats de Depp se sont battus pour maintenir l’affaire en Virginie, en partie parce que la loi de l’État offrait certains avantages juridiques par rapport à la Californie, où les deux résident. Un juge a statué que la Virginie était un forum acceptable pour l’affaire parce que les presses à imprimer et les serveurs en ligne du Washington Post se trouvent dans le comté.