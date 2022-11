Johnny Depp va entrer dans l’histoire avec Rihanna

Johnny Depp a une collaboration surprise avec Rihanna en préparation, Fox New Digital peut le confirmer.

L’homme de 59 ans est sur le point de “jouer” dans Savage X Fenty Vol. 4 Spectacle le 9 novembre.

Alors que plusieurs célébrités ont déjà marché pour Rihanna, Depp entrera dans l’histoire en tant que “premier homme à participer à ce moment” star “, déjà réalisé avec Cindy Crawford et Erykah Badu dans des émissions passées”, a déclaré une source à Fox News Digital.

LE SPECTACLE SAVAGE X FENTY DE RIHANNA CRITIQUE POUR LES FEMMES NON NOIRES VANESSA HUDGENS, EMILY RATAJKOWSKI PORTANT DES TRESSES

Crawford et Badu étaient tous deux des vedettes du vol 2021. 3 spectacle.

L’événement a déjà été enregistré pour Amazon Prime Video, mais Savage X Fenty vient de confirmer une liste de célébrités qui seront mannequins pour le chanteur “Lift Me Up”.

La longue liste de stars qui figureront dans les vêtements Savage X Fenty comprend Cara Delevingne, Irina Skayk, Joan Smalls et Taraji P. Henson, parmi tant d’autres.

Il a été confirmé que Depp n’a pas tourné son apparition avec d’autres célébrités.

Dans le passé, des femmes, dont Paris Hilton, Emily Ratajkowski et Vanessa Hudgens, ont modelé les sous-vêtements avant-gardistes.

Depuis la décision dans son affaire de diffamation contre l’ex-femme Amber Heard, dans laquelle l’acteur a reçu plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts, Depp a signé des accords supplémentaires et fait plus d’apparitions.

En août, une source proche de Depp a confirmé à Fox News Digital que l’acteur avait conclu un contrat à sept chiffres avec la maison de couture Dior pour être le visage de leur nouveau parfum.

Toujours en août, Depp est apparu aux MTV Video Music Awards 2022 en tant que Moonman, où il a plaisanté en disant qu’il “avait besoin du travail”.

À l’époque, la décision de diffuser Depp lors de la remise des prix a été critiquée par la sœur de Heard, dans une histoire cinglante sur Instagram.