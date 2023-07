Johnny Depp sourit en utilisant une canne à cause d’une cheville fracturée: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Patriot Pics / BACKGRID

Johnny Depp, 60 ans, a gardé le moral vendredi malgré une cheville fracturée. L’acteur a été photographié en train d’arriver au Wang Theatre du Boch Center à Boston, dans le Massachusetts, pour un spectacle avec son groupe, Vampires d’Hollywood, quand il a utilisé une canne et a fait un sourire aux caméras. Il traînait également avec d’autres personnes alors qu’il portait une tenue confortable et des lunettes de soleil.

La tenue de Johnny comprenait un blazer à carreaux bleu et blanc sur un haut et un t-shirt à carreaux bleu foncé, un pantalon assorti et des bottes. Il portait également un chapeau de gavroche bleu sur ses longs cheveux et plusieurs colliers. Son spectacle sur place était le premier arrêt des Hollywood Vampires puisqu’il a dû annuler plusieurs dates internationales en raison de sa blessure à la cheville.

En plus de Johnny, les Vampires d’Hollywood comprennent Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen, et ils ont tous basculé sur scène devant une foule de 3 500 personnes à guichets fermés pendant le spectacle. Johnny a également pris le temps de prendre des selfies, de signer des autographes et de faire des câlins à au moins 20 des plus de 60 fans hurlants qui l’attendaient dehors, selon PERSONNES. Un fan a partagé une photo avec le point de vente et s’est ouvert sur l’expérience de sa rencontre.

« Il m’a souri et tout ce que j’ai pu dire, c’est ‘salut' » Molly Smith a dit. « Ma mère m’a fait découvrir ses films et sa musique. Je ne peux pas croire que je viens de le rencontrer.

Le groupe a interprété une setlist de 19 chansons qui comprenait une reprise de David Bowiede la chanson « Heroes », et les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur enthousiasme à l’idée d’assister au spectacle. « Nuit incroyable au @hollywoodvamps spectacle à Boston. J’ai traîné derrière la salle et j’ai pu voir Johnny partir et rencontrer des gens formidables. J’ai certainement coché certaines cases sur ma liste de seaux lors de ce voyage avec d’autres à venir », a écrit un fan alors que publier une vidéo prises à l’extérieur du lieu.

Un autre vidéo a montré à Johnny qu’il acceptait une veste personnalisée fabriquée par un fan. « Merci à la personne qui a pris et posté cette vidéo de Johnny acceptant ma veste sur mesure que je lui ai offerte ! le fan a écrit en republiant la vidéo.

Le prochain spectacle des Hollywood Vampires aura lieu le 29 juillet à Manchester, NH.

