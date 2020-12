L’acteur s’est rendu dimanche sur son compte Instagram, publiant une photo de lui-même assis avec son ami, le leader des Pogues, Shane MacGowan, écrivant: « Cette année a été si difficile pour tant de gens. Voici un meilleur moment à venir. Bonnes vacances à tous. ! Mon amour et mon respect pour vous tous. Éternellement, JD. »

Outre la pandémie mondiale de coronavirus, Depp a perdu une affaire de diffamation très médiatisée contre The Sun impliquant l’ex-épouse Amber Heard, mais a nié toutes les accusations d’abus. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de « The Rum Diary » de 2011 et se sont mariés en 2015. Ils ont finalisé leur divorce en 2017.

Depp a ensuite été invité à démissionner de son rôle de Grindelwald dans la franchise « Fantastic Beasts ».

« Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande », a écrit Depp dans un communiqué publié sur Instagram à l’époque.