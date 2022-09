Johnny Depp sort avec un avocat de son procès en diffamation au Royaume-Uni, selon des rapports – National

Johnny Depp sortirait avec son avocat – et non, ce n’est pas Camille Vasquez du procès en diffamation d’Amber Heard plus tôt cette année.

Une source a confirmé au magazine People cette semaine que Depp, 59 ans, est sortir avec un de ses avocats de son procès en diffamation au Royaume-Uni en 2020, Joelle Rich.

Lire la suite: Lire la suite Johnny Depp et Jeff Beck accusés d’avoir volé les paroles du poème d’un homme emprisonné

Rich, un avocat basé à Londres, était membre de l’équipe juridique représentant Depp dans son procès contre le tabloïd britannique The Sun. Depp a poursuivi le journal après la publication d’un article le qualifiant de “batteur de femme”.

La pirates des Caraïbes L’acteur a perdu le procès après qu’un juge britannique a décidé que les affirmations de The Sun étaient “essentiellement vraies”. Amber Heard, l’ex-femme de Depp, a témoigné devant le tribunal pour soutenir les affirmations de The Sun.

L’histoire continue sous la publicité

















2:04

Le jury accorde à Johnny Depp 15 millions de dollars de dommages et intérêts dans une poursuite en diffamation contre Amber Heard





Vidéo précédente



Vidéo suivante





Depp a fait appel du verdict de diffamation britannique en mars 2021, mais la requête a été rejetée.

Histoires tendance Un Montréalais illumine TikTok en faisant la queue pour commémorer la reine Elizabeth II

Fiona sera une «tempête historique» pour l’est du Canada, des avertissements d’ouragan ont été émis

Rich n’a pas représenté Depp dans son affaire de diffamation du comté de Fairfax, en Virginie, contre Heard cette année, bien qu’elle ait été présente au tribunal plusieurs jours pour son “soutien”. Depp a poursuivi Heard pour un éditorial du Washington Post de 2018 rédigé par Heard sur la violence domestique.

Depp a remporté le procès en diffamation contre son ex-femme et a reçu 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Heard a également reçu 2 millions de dollars pour une demande reconventionnelle. Les ex ont tous deux fait appel du verdict.

Lors du procès américain, les fans de Depp sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à tenter de lier de manière romantique l’acteur à Vasquez, l’un de ses avocats. À l’époque, Vasquez a déclaré à People que les rumeurs étaient “sexiste” et a nié sortir avec Depp.

L’histoire continue sous la publicité

L’avocate Joelle Rich embrasse l’avocate Camille Vasquez, dos à la caméra, sous le regard de l’avocat Ben Chew (R), à la fin de la procédure quotidienne au palais de justice du circuit du comté de Fairfax à Fairfax, en Virginie, le 16 mai 2022.

Getty Images



“Je suppose que cela vient avec le territoire d’être une femme qui fait juste son travail”, a déclaré Vasquez au point de vente. “Il est décevant que certains points de vente aient en quelque sorte couru avec ou aient dit que mes interactions avec Johnny – qui est un ami et que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – que mes interactions étaient de quelque manière que ce soit inappropriées ou peu professionnel. C’est décevant à entendre.

Lire la suite:

US Weekly était premier à signaler sur la relation de Depp avec Rich.

Rich est associé du cabinet d’avocats britannique Schillings. Son biologique sur le site Web de l’entreprise affirme qu’elle “aide les individus et les familles aux yeux du public à protéger leur vie privée et leur réputation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’audience”.

L’histoire continue sous la publicité

Depp et Rich n’ont pas confirmé publiquement qu’ils étaient en couple.