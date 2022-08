Johnny Depp se transforme en roi Louis XV pour un nouveau film : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JULIEN DE ROSA/EPA-EFE/Shutterstock

Johnny Depp59 ans, est de retour au cinéma après avoir remporté le procès en diffamation contre son ex-femme Ambre Entendu36. Johnny, qui n’a pas joué dans un long métrage depuis environ trois ans, joue Roi Louis XV en réalisateur français Maïwennle film Jeanne du Barry. Pourquoi pas des productions a partagé la première photo de Johnny dans le rôle du défunt roi de France le 10 août. Johnny a l’air complètement méconnaissable sur l’image, on peut le voir ICI.

Plus à propos Johnny Depp

Johnny tourne son nouveau projet à Paris depuis deux mois. Fin juin, il a été photographié coiffé de tresses après un costume et une perruque sur le tournage du film. Jeanne du Barry, qui jouera également Maïwenn, est toujours en pré-production et n’a pas encore de date de sortie fixée. La description du film dit: “La vie de Jeanne Bécu qui est née en tant que fille illégitime d’une couturière appauvrie en 1743 et a continué à monter à la Cour de Louis XV pour devenir sa dernière maîtresse officielle”, par IMDb. C’est le premier film de Johnny depuis 2019 En attendant les barbares.

Non seulement Johnny joue à nouveau, mais il prévoit également une tournée avec son groupe les Hollywood Vampires pour l’été prochain. Ces développements se sont tous produits après que Johnny eut remporté le procès en diffamation très médiatisé le 1er juin. Le jury a décidé que le pirates des Caraïbes l’acteur a en effet été diffamé par son ex-femme, qui a affirmé être victime de violence conjugale dans une tribune pour Le Washington Post. Johnny a reçu 15 millions de dollars, tandis qu’Amber a remporté 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite contre son ex-conjoint. Cependant, les deux acteurs ont déposé un recours contre les décisions de justice qu’ils ont perdues. Amber a également tenté de faire rejeter toute l’affaire par annulation du procès, mais cela a été refusé le 13 juillet.

Avant le procès, Johnny a été renvoyé de Disney’s Bêtes fantastiques franchisé et remplacé par Mads Mikkelsen. Cela est venu après qu’il ait perdu l’affaire de diffamation contre Le soleil en novembre 2020 concernant des allégations selon lesquelles il aurait agressé physiquement Amber. Johnny a expliqué comment sa carrière a été affectée par le drame avec Amber, faisant référence au “boycott d’Hollywood de, euh, moi” dans une interview d’août 2021 avec Le Sunday Times. Il a également qualifié son revers de carrière d ‘«absurdité des mathématiques des médias».

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Mais la carrière de Johnny est de retour dans les affaires après avoir gagné les faveurs du monde lors de son dernier procès contre Amber. Les fans espèrent même qu’il reviendra en tant que Jack Sparrow pour pirates des Caraïbes 6, bien qu’il ait dit pendant le procès qu’il n’était pas intéressé à faire cela.