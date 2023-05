Johnny Depp salué sur le tapis rouge du Festival de Cannes un an après le procès d’Amber Heard

Johnny Depp reçoit beaucoup d’éloges lors de son apparition controversée au Festival de Cannes 2023.

La star de « Pirates des Caraïbes », 59 ans, a fait son retour sous les projecteurs un an après son procès en diffamation à la bombe contre son ex-femme Amber Heard.

Depp a reçu les applaudissements des fans alors qu’il arrivait sur le tapis rouge vers 19 heures pour la soirée d’ouverture de son film français, « Jeanne Du Barry », selon The Hollywood Reporter.

Depp joue le rôle francophone du roi Louis XV, aux côtés de la réalisatrice Maïwenn dans le film.

AMBER, L’EX-FEMME DE JOHNNY DEPP, A ENTENDU REPÉRÉ JOGGING EN ESPAGNE APRÈS AVOIR QUITTÉ HOLLYWOOD

Selon le point de vente, l’acteur, qui est arrivé avec son équipe de sécurité, a posé pour des selfies avec des fans et a signé des autographes alors qu’il se frayait un chemin sur le tapis. Il y avait des panneaux qui disaient « Viva Johnny » alors que les spectateurs criaient le nom de Depp pendant qu’il saluait les fans pendant plus de cinq minutes.

Le casting de « Jeanne Du Barry » a foulé le tapis sur la chanson de The Clash, « Devrais-je rester ou devrais-je partir ».

Une fois qu’ils sont entrés dans le théâtre, Depp et les acteurs ont reçu une ovation debout, a rapporté le média. Le public a également donné une autre ovation debout au casting après la projection, incitant Depp et Maïwenn à déchirer. Maïwenn a prononcé un bref discours, soulignant à quel point il était difficile d’obtenir un financement pour le film.

Maïwenn a également fait la une des journaux controversés récemment.

L’acteur-réalisateur français a été accusé d’avoir craché sur le journaliste français Edwy Plenel dans un restaurant. Plus tôt ce mois-ci, elle a confirmé les allégations.

L’apparition de Depp au festival a été un sujet brûlant. L’actrice Brie Larson a été interrogée sur sa présence mais a déclaré qu’elle « ne comprenait pas » pourquoi on l’interrogeait à ce sujet.

On a demandé à l’actrice de « Fast X » ce qu’elle pensait du nouveau film de Depp donnant le coup d’envoi du Festival de Cannes 2023.

« Tu me demandes ça ? » elle répondit.

« Euh, je suis désolé, je ne comprends pas la corrélation entre pourquoi moi spécifiquement », a déclaré Larson, selon Deadline.

Selon le point de vente, Larson était considérée comme une « défenseuse déclarée de Time’s Up » lors de la conférence de presse, c’est pourquoi elle a été spécifiquement interrogée sur Depp.

Lorsqu’on lui a demandé si elle verrait le film, qui n’est pas en compétition, Larson a répondu: « Je le verrai quand je le verrai. Franchement, je ne sais pas ce que j’en pense. »

Lundi, le chef du Festival de Cannes, Thierry Fremaux, a évoqué le choix du film de Depp pour lancer le festival.

« Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis », a-t-il déclaré aux journalistes, selon Deadline. « Il est extraordinaire dans le film dans un rôle qui est difficile. Je ne [know] pourquoi il a été casté. Vous devrez demander à Maïwenn les raisons de son choix.

« Pour le reste, je suis la dernière personne à qui en parler car s’il y a une personne au monde qui ne s’intéresse pas à ce procédé très médiatisé, c’est moi. Je m’intéresse à Johnny Depp en tant qu’acteur. »

Depp et Heard ont eu un procès explosif en 2022 qui a abouti à un jury civil accordant à Depp 10 millions de dollars de dommages et intérêts et 2 millions de dollars à Heard.

Une coterie de stars a défilé sur le célèbre tapis rouge de Cannes pour la cérémonie d’ouverture, dont Uma Thurman et une Helen Mirren aux cheveux bleus, qui portait un éventail étiqueté #worthit.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Michael Douglas a reçu une Palme d’or honorifique avec sa femme, Catherine Zeta-Jones, et leur fille, Carys Zeta Douglas, regardant depuis le public.

« Je suis encore plus âgé que le festival », a déclaré Douglas, 78 ans, après avoir reçu une chaleureuse ovation.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.