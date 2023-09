Johnny Depp révèle qui est resté fidèle pendant ses moments difficiles : « Je leur serai toujours redevable »

Johnny Depp a passé plusieurs années à travailler comme égérie du parfum populaire Sauvage de Dior, et en août dernier, lui et la marque ont signé un accord à sept chiffres qui l’a maintenu dans ce rôle. Fraîchement sorti de sa victoire devant le tribunal où lui et son ex-femme Amber Heard s’étaient poursuivis en justice pour diffamation, Depp était séparé d’Hollywood et manquait de soutien général.

La star de « Pirates des Caraïbes » affirme que c’est la maison de couture qui lui est restée la plus fidèle et la plus fidèle malgré toutes les polémiques. « Ils sont restés à mes côtés à chaque seconde, et cela a fait monter les enjeux pour moi : ils m’ont fait confiance, ils ont cru en moi et ils ont continué. Ce geste est si noble et si rare », a déclaré Depp au South China Morning Post. de sa relation avec Dior.

« Je n’ai jamais été aussi touché ni aussi fier d’avoir eu ce soutien. Personne ne fait ça, et le fait que Dior l’ait fait, je remercie toutes les personnes impliquées dans la prise de la décision de me faire confiance et de rester avec moi jusqu’au bout. vers le haut et vers le bas. »

« Je leur serai toujours redevable, je leur serai toujours fidèle. Ils sont… mec, c’est Dior ! Bien sûr, ils sont un acte de classe, mais ils sont en fait vraiment un acte de classe. Je veux dire, c’est la force, c’est ça. » classe, c’est courageux, c’est courageux. Dior signifiera toujours bien plus pour moi que Sauvage », a-t-il déclaré à propos de son partenariat avec l’entreprise.

La relation de Depp avec Dior a commencé en 2015 et s’est poursuivie après que son divorce avec Heard soit devenu controversé. Après que Heard ait accusé Depp de violence domestique, la société a arrêté de diffuser sa publicité pour le parfum à la télévision ; cependant, selon certaines informations, il est resté ambassadeur de Dior.

Après le jugement dans l’affaire de diffamation de Depp, la publicité est revenue.

Depp a été franc sur le manque de soutien qu’il a ressenti pendant ces moments difficiles, y compris de la part d’Hollywood.

Alors qu’il assistait au Festival de Cannes ce printemps, Depp a été longuement interrogé par les médias pour la première fois depuis la fin de son procès. Il n’a pas tardé à répondre s’il s’était senti boycotté par l’industrie qui a fait de lui une star.

« Est-ce que je me suis senti boycotté par Hollywood ? Eh bien, il faudrait ne pas avoir le pouls pour avoir l’impression à ce moment-là que tout cela n’était qu’une blague bizarre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse pour la promotion de son film « Jeanne du Barry ». selon le Hollywood Reporter.

« Bien sûr, quand on vous demande de démissionner d’un film que vous faites à cause de quelque chose qui n’est qu’un ensemble de voyelles et de consonnes flottant dans l’air… Est-ce que je me sens boycotté maintenant ? Non, pas du tout. Mais je ne le fais pas. Je ne me sens pas boycotté parce que je ne pense pas à Hollywood. Je ne ressens plus vraiment le besoin d’Hollywood – je ne sais pas pour vous.

Lors de la conférence de presse, Depp a également reconnu la manière dont il avait été dépeint dans les médias, déclarant : « La majorité d’entre vous qui lisez depuis cinq ou six ans, concernant moi et ma vie – la majorité des ce que vous avez lu est une fiction écrite de manière fantastique et horrible. Le fait est que nous sommes ici pour parler du film. Mais c’est comme poser la question : « Comment allez-vous ? Mais ce qu’il y a en dessous dans le sous-texte, c’est : « Mon Dieu, je te déteste. » C’est le genre de chose médiatique. »

Bien que leur relation ait commencé des années plus tôt, Depp et Heard se sont mariés en 2015 et ont demandé le divorce en 2016.