Johnny Depp retrouve l’avocate Camille Vasquez : vidéo – Hollywood Life

Johnny Depp a eu un visiteur spécial lors de sa dernière étape de tournée européenne : avocat Camille Vasquez, qui l’a aidé à vaincre son ex-femme Ambre Entendu dans leur procès en diffamation très médiatisé et controversé les uns contre les autres. Dans la vidéo initialement obtenue et partagée par Haley Toumaianqui gère le compte Instagram @robandhaley, l’homme de 59 ans Charlie et la chocolaterie La star semblait de bonne humeur alors qu’il souriait et riait avec Camille, 38 ans, qui était magnifique dans un jean évasé taille haute et un haut camisole marron. La fin de la vidéo a montré Johnny étreignant le petit ami de Camille, homme d’affaires britannique de 38 ans Edouard Owen. La rencontre a eu lieu après le spectacle de Johnny à Prague, selon le Poste de New York.

Johnny a fait une tournée en Europe avec un guitariste de renommée mondiale Jeff Beck depuis les derniers jours du procès de six semaines. L’acteur s’est envolé pour l’Angleterre avant qu’un verdict ne soit rendu au procès et a été vu en train de célébrer dans une taverne à Newcastle, en Angleterre, après que le jury de Fairfax, en Virginie, lui ait accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Cependant, après que le juge ait réduit le montant dû au plafond de Virginie sur les dommages-intérêts punitifs et que l’homme de 36 ans Aquaman l’actrice a reçu 2 millions de dollars, la récompense financière totale de Johnny est de 8,35 millions de dollars.

L’équipe d’Amber a reproché à Johnny de ne pas être présent à la conclusion du procès. « Votre présence montre où sont vos priorités. Johnny Depp joue de la guitare au Royaume-Uni tandis qu’Amber Heard attend un verdict en Virginie”, a déclaré un représentant d’Amber dans un communiqué. “Depp prend son ricanement et son manque de sérieux en tournée.”

La relation effondrée entre Johnny et Amber n’était pas la seule analysée par les fans et téléspectateurs du procès ; plusieurs fans dévoués se sont tournés vers les médias sociaux pour examiner le langage corporel entre Johnny et Camille, ce qui a conduit à la théorie selon laquelle le couple avait noué une relation amoureuse. Les rumeurs n’ont été que renforcées lorsque Camille a refusé de répondre à une TMZ journaliste qui a demandé s’ils sortaient ensemble et a juste souri et rigolé à la place.

Cependant, quelques semaines plus tard, Camille s’est finalement adressée à la fanfare sur sa relation avec le Edward Scissorhands étoile. “Je suppose que cela vient avec le territoire d’être une femme qui fait juste son travail”, a-t-elle plaisanté dans une interview avec Personnes. “Il est décevant que certains points de vente aient en quelque sorte couru avec ou aient dit que mes interactions avec Johnny – qui est un ami et que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – que mes interactions étaient de quelque manière que ce soit inappropriées ou peu professionnel. C’est décevant à entendre. Elle a également critiqué les rumeurs comme une “accusation contraire à l’éthique” et “sexiste”.