Johnny Depp rencontre l’avocate Camille Vasquez lors de son concert à Prague, les fans adorent le “Bond”

Internet a encore une fois séduit les fans de Johnny Depps après qu’une vidéo de l’acteur s’unissant avec son avocat Camille Vasquez et son équipe juridique soit devenue virale sur Internet. Récemment, l’acteur de Pirates des Caraïbes a donné un concert à Prague, où il a reçu la visite de son équipe juridique, qui l’a représenté dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard. Un compte de fan a publié une vidéo sur Instagram qui montre l’acteur en train de rire et de parler à son équipe juridique en dehors de son récent concert. Outre leur véritable lien et leur amitié, le look décontracté de Camille a également complètement amusé les fans, car beaucoup disent qu’il est difficile de la reconnaître sans travail.

Selon certains des commentaires, dans la vidéo désormais virale, on peut voir Camille présenter son petit ami à l’acteur. Plus tard, on peut voir Johnny lui serrer la main et le serrer dans ses bras. La vidéo qui a été publiée il y a 2 jours contient un texte qui dit: “Johnny et son équipe juridique se sont réunis à l’un de ses spectacles hier soir.” La vidéo qui vient comme un régal pour tous les followers des acteurs, montre également Johnny saluant ses fans. Camille a l’air incroyable dans son ensemble super cool, qui a été aimé de tous.

La section des commentaires était inondée de personnes aimant leur amitié. En dehors de cela, de nombreux utilisateurs espéraient que Camille et Johnny finiraient par être ensemble. Un utilisateur a déclaré: “Le lien qui se crée entre une équipe d’essai est profond et éternel.” Un autre a écrit: “Camille ne fait absolument rien dans cette vidéo et je suis toujours amoureux de son lmao.” Parlant de Johnny et Camille, un utilisateur a écrit: “J’espérais que Camille et Johnny finiraient ensemble. Oh bien romantique sans espoir en moi… “Un quatrième a commenté:” J’adore ça .. surtout le gros entre son petit ami et Johnny.

Pour ceux qui ne le savent pas, Johnny a engagé Camille et l’équipe juridique pour lutter contre les avocats d’Amber Heard au tribunal de Virginie. Le procès a été jugé en faveur de Johnny. Après que l’acteur ait gagné l’affaire en diffamation, Camille a même été promue par son cabinet d’avocats et a été rendue célèbre pour ses compétences par le tribunal très médiatisé.

Mots-clefs : Johnny Depp, Camille Vasquez, Amber Heard

