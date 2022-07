Johnny Depp passe un moment avec un petit fan déguisé en capitaine Jack Sparrow dans une vidéo virale

Johnny Depp a été vu en train de partager un moment avec un petit fan déguisé en capitaine Jack Sparrow de son film Pirates des Caraïbes récemment. La vidéo n’est pas datée et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Apparemment, l’acteur a rencontré son petit fan au CHAPITEAU JIM MARCIAC, La Sape, Marciac, France. On peut voir Depp tenir une peluche, parler à l’enfant et le serrer un peu dans ses bras. La vidéo a été partagée par un utilisateur d’Instagram qui s’appelle @estellejachimiak.

Les fans de Johnny Depp, qui l’ont soutenu tout au long de son affaire de diffamation très médiatisée contre Amber Heard, étaient plus enthousiastes que jamais.

Nouvelle vidéo de #Johnny Depp au CHAPITEAU JIM MARCIAC, La Sape, Marciac, France ☺️❤️ (Crédits à estellejachimiak IG) & comme toujours doux et adorable avec les enfants #JusticeForJohnnyDepp#NeverFearTruth pic.twitter.com/lGesijZYCU —Jerrie Depp (@JerrieDepp) 24 juillet 2022

Et comment il descend à leur niveau. — Mélanie T. (@ParticleMel) 24 juillet 2022

Il est si bon avec tous ses fans, surtout ses petits — Nous n’activons pas sur cette page (@frogdime) 24 juillet 2022

Depp s’est récemment produit au Festival Jardin Sonore en France aux côtés de Jeff Beck. Ses rencontres avec des fans en France sont devenues virales.

Johnny Depp à Vitrolles, France, hier avant le spectacle (via _dream_of_paradise_ IG). pic.twitter.com/ZmXe8auxO1 – ReemDepp – #JohnnyDeppWon (@ReemDepp) 24 juillet 2022

Le procès d’Amber Heard et Johnny Depp est devenu le sujet de conversation de la ville en raison des témoignages explosifs et des révélations choquantes sur leur mariage toxique. Le procès en diffamation s’est terminé avec le tribunal américain ordonnant à Amber de payer 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs dans le verdict, tandis que Johnny a été condamné à payer à Amber 2 millions de dollars. Récemment, Amber Heard a demandé un nouveau procès dans son affaire de diffamation contre son ex-mari Johnny Depp. Il a maintenant été rejeté par un tribunal de Virginie aux États-Unis.

Récemment, le juge, qui a présidé le procès de six semaines en avril-juin, a rendu une ordonnance écrite rejetant la demande d’Amber d’annuler le verdict du 1er juin dans le procès très médiatisé ou de faire annuler le procès.

Les avocats de Heard avaient déposé une requête disant que l’un des jurés choisis pour le procès Amber Heard contre Johnny Depp n’était pas la même personne, qui avait reçu la convocation du jury. L’équipe juridique de Depp avait rejeté les efforts des avocats de Heard et qualifié le dossier de “frivole”.

