Johnny Depp parle du musicien qui n’a « jamais faibli »

Venu des profondeurs sombres et mystérieuses d’un monde que l’on ne peut décrire que comme Tim Burtonien, Johnny Depp semblait destiné à être un outsider. Bien que ses premiers rôles au cinéma aient été plus conventionnels, Depp a rapidement assumé ses excentricités, se construisant une réputation qui le plaçait fermement dans le monde énigmatique. Ses personnages uniques et sa volonté de s’appuyer sur ses bizarreries sont devenus des traits caractéristiques de son héritage d’acteur.

Depp a travaillé avec des noms prestigieux comme Helena Bonham Carter, Vincent Price, Anne Hathaway, Marlon Brando, Kate Winslet, Christian Bale et bien d’autres. Dans le domaine musical, son palmarès est tout aussi impressionnant, puisque Depp a croisé le chemin de personnalités telles que Jeff Beck, Iggy Pop, Alice Cooper, Marilyn Manson et bien d’autres.

Malgré ses succès d’acteur, le cœur de Depp a toujours été tourné vers le monde de la musique, et c’était la carrière qu’il avait l’intention de poursuivre avant d’obtenir sa première reconnaissance d’acteur sur la suggestion de Nicolas Cage. Depp savait qu’il avait peu d’options à l’époque, avec peu de perspectives et une pression accrue pour payer le loyer à temps, alors il a tenté sa chance et a involontairement déclenché une carrière de plusieurs décennies dans le cinéma.

Plus récemment, cependant, Depp s’est éloigné des projecteurs, en partie à cause des retombées de ses batailles juridiques prolongées avec son ex-femme Amber Heard, mais surtout parce qu’il a été influencé par un sentiment d’appel de longue date – un besoin persistant qui apparaît dans divers aspects de sa vie, le poussant à explorer des chemins différents, mais seulement lorsque les circonstances le permettent.

Lorsque les Hollywood Vampires ont commencé à gagner en popularité, certains doutaient de ses capacités. Beaucoup critiquaient son approche de la guitare, jusqu’à sa façon de tenir l’instrument, affirmant que ses talents seraient mieux placés là où ils devraient être : au cinéma. Cependant, les relations de Depp et sa volonté de s’améliorer constamment lui ont valu une place parmi les stars dans un monde musical qui appelle à une étude sans fin.

Aux côtés de Cooper et Joe Perry, Depp sait aussi comment naviguer dans le côté sombre de la vie. Les Hollywood Vampires, par exemple, ont émergé d’une initiation marquée par un alcoolisme sévère. Beaucoup de leurs chansons explorent la danse avec le diable, non seulement en reconnaissant la mortalité, mais aussi dans le sentiment d’être à jamais seul après la mort de leurs nombreux amis à cause de la consommation d’alcool.

Cela peut paraître sombre – et c’est le cas – mais Depp considère également les sombres rouages ​​du diable dans un sens plus commercial, en reconnaissant le vieil adage selon lequel la musique naît de l’homme lui-même. Ce n’est peut-être pas une ligne de pensée typique, mais pour Depp, l’excellence de cette notion signifie que la musique existe au-delà des capacités de tout être humain – à l’exception d’un seul.

De l’avis de Depp, le seul à pouvoir reprendre le flambeau est Tom Waits. « Le diable n’a pas les meilleurs morceaux. Tom Waits, oui », explique-t-il. « Il est presque impossible de choisir un de ses enregistrements en particulier. Au fil des ans, la qualité de ses productions n’a jamais faibli. Ses records sont innombrables. Celui-ci n’en est qu’un parmi tant d’autres. Pour les amoureux de la lune et les chiens de casse du monde entier. »

Au-delà des diverses raisons pour lesquelles Depp pourrait se trouver éternellement attaché à Waits, la plus évidente semble être la compréhension de l’état d’esprit et de la créativité. Waits, comme Depp, semble uniquement s’intéresser aux talents de classe mondiale et à la musique qui sert un objectif. Bien sûr, à côté de cette notion, il y a l’attitude rebelle et non-conformiste de Waits, qui s’est sans doute ancrée dans la conscience de Depp en tant que paria.

