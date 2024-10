Johnny Depp n’a « aucun mauvais sentiment envers qui que ce soit » après le drame de sa vie personnelle

Depp explique comment son nouveau film Modi : Trois jours sur l’aile de la folie l’a aidé à sortir de l’affaire tumultueuse en diffamation contre son ex-femme Amber Heard qui menaçait de faire dérailler leurs deux carrières.

Johnny Depp se sent plus léger que jamais et regarde vers l’avenir, même si ces dernières années, sa vie personnelle a été traînée dans la boue par les médias.

Dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodienle réalisateur et star de Modi : trois jours sur l’aile de la foliea été invité à comparer le temps que son personnage a passé « dans le désert pendant un certain temps » à ses propres problèmes personnels.



« C’était un vaste désert et finalement, ce vaste désert m’a appris beaucoup de choses », a répondu Depp.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il a appris de moins, le Pirates des Caraïbes La star a plaisanté : « Oh, voyons voir. Est-ce que ça devrait être drôle ou est-ce vrai ? »

Cependant, lorsqu’on l’a pressé, il a développé les commentaires qu’il avait faits à Saint-Sébastien le mois dernier lorsqu’il comparait son drame personnel – qui a fait la une des journaux partout – à un feuilleton.

« Honnêtement, je peux m’asseoir ici dès maintenant et penser à tous les coups sûrs, et à la façon dont tout le monde était contre moi, et ouais, ouais, il est hors de la carte… des trucs sans fin », a déclaré Depp. THR. « Je me souviens de tout. J’ai tout vécu. »

« Certains moments n’étaient pas des plus beaux, certains étaient hilarants. Certains étaient fous », a-t-il poursuivi. « Le problème, c’est que c’est tout simplement étaitet c’est tout simplement est. Donc, pour moi, c’est arrivé. J’ai appris, mec. »

Il a ensuite expliqué son approche de l’expérience, ajoutant : « Tout ce que nous vivons, que l’on vous donne un cornet de neige ou que vous promeniez votre chien, vous apprenez quelque chose en cours de route. Je n’ai donc aucun ressentiment envers personne. Je n’ai pas cette grande réserve de haine, parce que la haine nécessite de l’attention. Pourquoi porter ce bagage ?



La vie du feuilleton

Il y avait certainement beaucoup de sentiments et d’émotions forts lorsqu’il combattait son ex-femme Amber Heard dans le cadre de doubles procès en diffamation qu’ils avaient intentés l’un contre l’autre et qui révélaient une grande partie de leur relation tumultueuse. Son dossier contre elle découle d’un éditorial de 2018 qu’elle a publié dans le Washington Post qui ne nommait pas de noms, mais la plupart des gens ont fait le lien lorsqu’elle a écrit « ce que c’était en tant que femme de présenter des allégations de violence domestique ».

Bien qu’elle n’ait pas mentionné le nom de Depp, il l’a poursuivi en justice pour 50 millions de dollars pour diffamation, exigeant des dommages-intérêts punitifs et compensatoires. Heard a ensuite intenté sa propre contre-action en août 2020, accusant Depp d’avoir orchestré « une campagne de diffamation fausse et diffamatoire » contre elle avec son procès en diffamation.

Lorsque son affaire de diffamation a finalement été jugée en 2022, Depp et Heard ont tous deux pris la parole, partageant leur point de vue sur leur relation tumultueuse. Lors du témoignage de Depp, il a affirmé qu’il n’avait jamais frappé Heard et a plutôt affirmé qu’elle lui avait donné un « méné » pendant leur lune de miel. Pendant ce temps, Heard a témoigné qu’il l’avait giflée pendant le voyage et a affirmé plus tard qu’il l’avait agressée sexuellement avec une bouteille d’alcool et avait menacé de la tuer.

Après six semaines de témoignages et de couverture médiatique totale, le jury s’est prononcé à l’unanimité en faveur de Johnny, affirmant qu’Amber avait fait ses allégations « avec une réelle méchanceté ». Ils ont également accordé 10 millions de dollars à Johnny en dommages-intérêts compensatoires, plus 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Puisqu’il y a un plafond sur les dommages-intérêts punitifs en Virginie, Amber ne paiera que 350 000 $ sur ces 5 millions de dollars. Pendant ce temps, le jury a jugé que les déclarations faites par l’avocat de Johnny, Adam Waldman, étaient diffamatoires et a accordé à Amber 2 millions de dollars de dommages et intérêts.



Reprendre sa carrière

Depuis ces décisions, Depp a travaillé dur pour reprendre sa carrière. Il s’est produit avec Jeff Beck en attendant la décision du jury, est apparu dans un défilé de mode pour Rihanna en novembre et aux MTV VMA 2022.

Il s’est également remis au métier d’acteur, gagnant une ovation de 7 minutes pour son interprétation du roi Louis XV dans le film d’époque français. Jeanne Du Barry. Les critiques l’ont qualifié de projet de retour, mais Depp n’aimait pas trop cette étiquette.

Aujourd’hui, pour son premier film en 25 ans, Depp incarne la vie de l’artiste italien Amedeo Modigliana. Le film international, qui met également en vedette Al Pacino, a reçu une nouvelle fois une chaleureuse ovation lors de sa première à Saint-Sébastien le 24 septembre, où Depp a comparé sa vie à un feuilleton.

Alors qu’il est à nouveau félicité pour sa performance, Depp a déclaré THR que c’est le travail qui l’aide parfois à avancer dans ce feuilleton.

Il a dit que se consacrer au métier d’acteur est « utile dans certains cas, surtout quand les choses s’effondrent partout. C’est bizarre de pouvoir s’échapper, pas dans un personnage, mais c’est bien de pouvoir habiter un personnage, et comme tout est dans votre boîte à outils – certains de ces éléments peuvent être utilisés comme stimulus disponible, ce qui est génial. »