Alors que l’affaire judiciaire de Johnny Depp et Amber Heard prenait une tournure sordide après l’autre, cette dernière devenait le méchant chaque jour qui passait. Alors que de Johnny Depp l’image a été sévèrement battue avant la procédure judiciaire, jusqu’à ce qu’il perde et même soit renvoyé de grands projets hollywoodiens, sa bataille de divorce avec Ambre Entendu a été une révélation époustouflante, la plupart des preuves et des témoins indiquant clairement qu’elle est l’agresseur, l’instigateur et un être humain carrément vil. Cependant, de nouvelles preuves auraient été révélées au sujet de Johnny et rock star Marilyn Manson qui présente à nouveau le premier sous un mauvais jour.

Johnny Depp, la rockstar Marilyn Manson a-t-il échangé des jeunes filles ?

Apparemment, les partisans de l’actrice d’Aquaman affirment avoir mis la main sur une fuite d’un document judiciaire non scellé qui jette une fois de plus une ombre énorme sur le comportement et le caractère de Johnny Depp. Ladite conversation le ferait parler à Marilyn Manson, sa bonne amie qui a toujours été une figure très controversée à propos d’une jeune fille de 18 ans et de la façon dont elle est parfaite pour les deux. La conversation provient apparemment de la pièce à conviction du demandeur, 054_2, et se lit comme suit : “Ma nouvelle fan rencontre et salue une fille. On dirait que vous en avez besoin. Faites-moi confiance. Je vous enverrai une photo. 18. Avec vous les gars. Depp montre avec moi .”

Verdict du jury Johnny Depp contre Amber Heard :

En fait, le récit de Johnny selon lequel il était la véritable victime de violence domestique avait également été étayé par d’autres témoignages et des preuves audio. Avec plus de mensonges d’Amber révélés, le soutien à Johnny a augmenté chaque jour qui passait à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal, et s’il y avait des doutes, le verdict du jury le dernier jour du procès les a mis au repos. Comme prévu, le jury a voté à l’unanimité en faveur de Johnny Depp et a ordonné à Amber Heard de lui verser 15 millions de dollars en guise de dédommagement.