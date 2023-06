Johnny Depp invité par Jelly Roll à se produire au Grand Ole Opry avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Le rappeur country montant Jelly Roll veut collaborer musicalement avec certaines des plus grandes stars d’Hollywood, dont Johnny Depp et Dwayne « The Rock » Johnson.

Pendant le Country Music Association Festival ou CMA Fest, Jelly Roll a parlé franchement avec qui il aimerait partager la scène musicale.

« J’aimerais que Johnny Depp joue sur un disque », a déclaré Jelly Roll à Fox News Digital lors d’un événement de presse au CMA Fest.

« Même si je n’ai pas dit que Johnny Depp jouait dessus… juste pour que je sache que Johnny Depp jouait de la guitare sur mon disque. »

« Johnny Depp, il déchire », a ajouté la star de country.

« C’est mon invitation officielle, Johnny Depp. Si tu veux t’impliquer dans mon prochain album ou si tu veux venir jouer au Grand Ole Opry avec moi et ‘The Rock’, nous pourrions le mettre en place… Je pourrais essayer… Ça ce serait génial. »

Jelly Roll, qui vient du milieu du rap, a également déclaré aux journalistes du CMA Fest que sa musique avait inspiré des célébrités comme Johnson et qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elles forment une amitié spéciale.

L’interprète de « Need a Favor » a partagé que Johnson l’avait contacté et avait déclaré que sa musique l’avait aidé à traverser une « période difficile » de sa vie.

Jelly Roll, qui est né sous le nom de Jason Bradley DeFord, a continué à parler de leur amitié et a déclaré que la star de « Black Adam » l’avait toujours tendu la main en lui envoyant des messages vidéo.

Johnson a félicité la star de la country pour les événements majeurs de sa vie, notamment lorsqu’il a été invité à jouer au Grand Ole Opry, et Jelly Roll a déclaré qu’il considérait l’acteur hollywoodien comme un « champion silencieux ».

La star de « The Fast & Furious » s’est rendue sur Instagram la semaine dernière pour partager la couverture du nouvel album de Jelly Roll, « Whitsitt Chapel ».

« Je suis tellement fier de mon frère @jellyroll615 pour sa dernière réalisation de son nouvel album phénoménal… Mon gars fait exploser l’industrie et déplace les foules », a-t-il légendé le message.

« C’est un véritable artiste authentique qui apporte PASSION & MANA à sa musique – et il apporte une joie et une gratitude qui ne peuvent venir que de l’expérience et de la vie. »

« Il y a de nombreuses années, avant qu’il n’explose, sa musique m’a aidé à traverser une période difficile de ma vie. Je ne l’oublierai jamais. Je suis reconnaissant », a-t-il ajouté.

Jelly Roll a déclaré qu’il était époustouflé par le post de « The Rock » et son soutien au rappeur country.

En 2020, le chanteur de « Son of a Sinner » a partagé une photo de lui en train de boire dans une bouteille de tequila de Johnson, Teremana.

« C’est un bébé Teremana Tequila Tuesday !… S/O à The Rock et à l’équipe Teremana pour avoir chargé Struggle and Myself avec notre carburant préféré pour l’écriture de chansons ! »

Jelly Roll a remporté trois prix aux CMT Music Awards en avril pour ses chansons confessionnelles populaires et a collaboré avec d’autres artistes country, dont Lainey Wilson.

Le chanteur, qui a passé quelques années à l’adolescence et au début de la vingtaine en prison, travaille avec un programme qui apporte de la musique dans les prisons du Tennessee.

L’homme de 38 ans a deux enfants issus de relations antérieures, Bailee Ann DeFord et Noah Buddy DeFord. Il est marié à Bunnie DeFord (Bunnie XO).

CMA Fest sera diffusé le 19 juillet sur ABC.