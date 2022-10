Johnny Depp imite Jack Sparrow pour le fan de “Pirates des Caraïbes” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett

Johnny Depp a fait la journée d’un fan en imitant brièvement Jack Sparrow du pirates des Caraïbes la franchise. L’acteur de 59 ans a imité son personnage de film emblématique qu’il n’a pas joué sur grand écran depuis plus de cinq ans lorsqu’il discutait avec une femme nommée Christine Kelly dans une vidéo TikTok du 23 octobre.

Plus à propos Johnny Depp

@myjohnnydepp_1 Ceci est une autre vidéo de Johnny passant du temps avec Christine Kelly (la merveilleuse dame qui nous a tous fait pleurer quand elle a rencontré Johnny. @johnnydepp #johnnydepp #johnnydeppforever #johnnydeppsbigheart #beautifulsoul (crédit à Christinekelly838) ♬ son original – TammyDepp -Je ne suis PAS Johnny Depp

Johnny commence à parler de sa voix habituelle au fan, avant de changer sans effort et de commencer à imiter la voix de Jack. « Je suis le capitaine Jack Sparrow. Il se trouve qu’il est très proche du haut et du bas en même temps, bizarrement », dit Johnny, avant de parler hilarant de son discours et de parler de rhum comme le ferait Jack.

Ironiquement, Johnny ne ressemble en rien à Jack Sparrow dans la vidéo puisqu’il est maintenant complètement rasé de près. La rencontre avec les fans s’est produite au milieu de la “tournée de retour” de Johnny qui comprend des performances avec son groupe The Hollywood Vampires, à la suite de sa grande victoire dans le procès en diffamation contre son ex-femme. Ambre Entendu36 ans, en juin.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





L’implication de Johnny dans le pirates série a été un point majeur dans son procès en diffamation. L’acteur, qui est apparu dans les cinq pirates films, a affirmé que les allégations d’abus d’Amber avaient nui à sa réputation et lui avaient coûté 22 millions de dollars après avoir été licencié de Disney, qui n’avait pas encore été annoncé. pirates des Caraïbes 6. Un mois avant que Johnny gagne le procès, pirates producteur Jerry Bruckheimer a abordé les plans du possible retour de Johnny dans la franchise. « Pas à ce stade. L’avenir n’est pas encore décidé », a-t-il déclaré. Le Sunday Times.

Au cours du procès, Johnny a confirmé dans son témoignage qu’il ne reviendrait jamais dans la franchise cinématographique, peu importe combien il serait payé. Il a cependant partagé qu’il voulait initialement faire Pirates des Caraïbes 6 pour donner à son personnage le capitaine Jack Sparrow un «adieu approprié». Disney travaille actuellement sur un film dérivé dirigé par une femme avec Margot Robbie en tant qu’étoile principale.