Johnny Depp fera un don de 1 million de dollars pour le règlement en diffamation d’Amber Heard à des organisations caritatives – National

Johnny Depp fera don du règlement en diffamation d’un million de dollars qu’il a reçu de son ex-femme Amber Heard à plusieurs organisations caritatives, selon de nombreux rapports.

Mardi, il a été révélé que Depp, 60 ans, partagerait les fonds pour les dons à cinq organismes de bienfaisance: la Fondation Make-A-Film, The Painted Turtle, Red Feather, l’association caritative Tetiaroa Society de Marlon Brando et l’Amazonia Fund Alliance.

Depp serait sur le point de faire un don de 200 000 $ à chaque organisme de bienfaisance.

Le règlement aurait été payé par la compagnie d’assurance de Heard.

Heard, 37 ans, n’a pas commenté publiquement ce nouveau développement – ​​celui qui signale la fin de la série de batailles juridiques des ex-conjoints aux États-Unis et au Royaume-Uni.

En juin 2022, un jury de sept personnes en Virginie a déclaré Heard et Depp coupables de diffamation. Depp a initialement poursuivi Heard pour un éditorial de 2018 qu’elle a écrit pour le Washington Post, dans lequel elle se qualifiait de « personnalité publique représentant la violence domestique ». Le jury s’est prononcé en faveur de Depp et a accordé à l’acteur 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Heard a reçu 2 millions de dollars dans une décision favorable sur l’une de ses trois demandes reconventionnelles.

En décembre, Depp et Heard sont parvenus à un règlement qui a vu le Aquaman l’acteur accepte de payer 1 million de dollars à Depp. Il s’est engagé à faire don de la colonie à une association caritative.





À l’époque, Heard a déclaré que la décision de régler avec Depp était « très difficile » et « pas un acte de concession ».

« Il est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi cela », a écrit Heard dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux. « J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. »

Elle a poursuivi en écrivant: « Je prends cette décision après avoir perdu confiance dans le système juridique américain, où mon témoignage non protégé a servi de divertissement et de fourrage pour les médias sociaux. »

Les avocats de Depp ont déclaré que le règlement « fermerait officiellement la porte sur ce chapitre douloureux pour M. Depp, qui a clairement indiqué tout au long de ce processus que sa priorité était de faire éclater la vérité ».

Depuis leur procès en diffamation très médiatisé l’année dernière, Depp a joué dans le nouveau film en français, Jeanne du Barry, dans lequel il incarne l’ancien roi de France Louis XV. Il a fait une apparition au Festival international du film de Cannes pour une projection le mois dernier.

Heard vit maintenant en Espagne. Le magazine People a rapporté l’acteur a déménagé à Madrid avec sa fille après la fin du procès en diffamation en Virginie.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Heard a répondu aux questions d’un journaliste local sur sa nouvelle vie. En espagnol, Heard a déclaré qu’elle avait déménagé et qu’elle aimait vivre en Espagne.

Elle devrait assister au 69e Festival du film de Taormina en Italie ce mois-ci dans le cadre de son nouveau film Dans le feu. Heard joue le rôle d’une psychiatre américaine veuve travaillant avec un enfant qui, selon certains, est possédé par le diable.

Le film est son premier depuis que DC Studios a sorti Zack Snyder’s Ligue des Justiciers en 2021.