Johnny Depp fait une apparition surprise dans le rôle du capitaine Jack Sparrow

Johnny Depp a fait une apparition surprise dans le rôle du capitaine Jack Sparrow dans un hôpital pour enfants.

L’acteur, qui a incarné le capitaine Jack Sparrow dans la franchise cinématographique « Pirates des Caraïbes », n’a pas joué ce rôle sur grand écran depuis 2017. Cependant, alors qu’il se trouvait dans la ville de Saint-Sébastien, en Espagne, pour une autre première de film, il a enfilé le costume (et le personnage) et a rendu visite aux enfants et au personnel de l’hôpital universitaire de Donostia, selon US Weekly.

Découvrez Depp en costume de capitaine Jack Sparrow alors qu’il pose pour une photo avec le personnel dans le TikTok ci-dessous.

Un sixième film Pirates était prévu et a fait l’objet de plusieurs réimaginations, mais il semble peu probable qu’il soit produit de si tôt.

Les films « Pirates des Caraïbes » ont été inspirés par les attractions de Disneyland et de Walt Disney World. A cette époque, Jack Sparrow ne faisait pas partie de l'histoire. Il a été ajouté à l'attraction en 2006. Les invités peuvent rencontrer le capitaine Jack Sparrow à Adventureland au Magic Kingdom, près de Tortuga Treasures. Lorsqu'il apparaît à Disneyland, on le trouve sur la place de la Nouvelle-Orléans.











