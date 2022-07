Johnny Depp fait un contre-mouvement après qu’Amber Heard dépose un appel pour un verdict de diffamation de 10 millions de dollars

La star hollywoodienne Johnny Depp a lancé sa propre contre-attaque, juste un jour après que son ex-femme Amber Heard ait officiellement notifié son intention de faire appel du verdict dans le procès en diffamation de l’acteur de Pirates des Caraïbes contre elle.



Selon Deadline, dans les documents déposés dans le comté de Fairfax, Depp a mis ses joueurs légaux au conseil. Il a fait appel de la sentence en diffamation de 2 millions de dollars qu’un jury de Virginie a décernée à son ex-femme Amber Heard lors de leur procès le mois dernier.



“Le demandeur et le défendeur reconventionnel John C. Depp, II, par avocat, font par la présente appel devant la Cour d’appel de Virginie de toutes les décisions défavorables et de l’ordonnance de jugement définitif de cette Cour de circuit rendue le 24 juin 2022”, ont déclaré les quatre -page avis d’appel. Une tactique juridique en ce moment, l’appel de Depp est autant une pure réponse à l’appel de Heard du 21 juillet qu’il s’agit d’un effort pour tenter de récupérer le prix de 2 millions de dollars que le jury de Virginie a accordé à Heard dans sa contre-poursuite de 100 millions de dollars contre Depp et sa plainte de 50 millions USD en 2019, selon la date limite.



Les avocats de Heard avaient annoncé qu’ils feraient appel immédiatement après que le jury eut conclu le 1er juin qu’elle avait diffamé Depp en publiant un éditorial dans le Washington Post dans lequel elle se décrivait comme une “personnalité publique représentant la violence domestique”.

“Le jury a conclu que la déclaration était fausse et avait été faite avec une “malveillance réelle”. Ils ont accordé à Depp 15 millions de dollars de dommages et intérêts mais Heard a dû payer 10,35 millions de dollars en raison d’une loi de Virginie limitant les dommages-intérêts punitifs (le juge a réduit le montant). Dans sa contre-poursuite, Heard a remporté l’un des trois chefs d’accusation de diffamation et a reçu 2 millions de dollars de dommages et intérêts.



Les avocats de Heard avaient précédemment demandé au juge Penney Azcarate d’annuler le verdict pour plusieurs raisons, notamment l’allégation selon laquelle l’un des jurés s’était présenté au procès alors qu’il n’avait jamais reçu de convocation, a rapporté Variety. Cette demande avait été rejetée par le juge.