Johnny Depp fait son premier pas public depuis le procès d’Amber Heard

Pirates des Caraïbes L’acteur Johnny Depp aurait récemment subi une importante opération chirurgicale correctrice pour ses dents.

La nouvelle de ce changement a été rapportée par une source interne qui préfère rester anonyme.

Cet initié a pesé le pour et le contre de tout avec Le National Enquirer au cours d’une de leurs interviews les plus franches.

Selon la source, au moment de son procès contre son ex-femme Amber Heard, les dents de Depp semblaient pourrir, et « il n’avait pas le choix car ses dents étaient pourries et son haleine puait. Il devait soit se faire poser des facettes, soit risquer de graves problèmes de santé. »

À un moment donné au cours de leur conversation, l’initié a également plongé dans les désirs d’amélioration personnelle de la star, après des années d’abus d’alcool et de stupéfiants et a déclaré : « La situation des dents de Johnny était le résultat de toutes ces années à se laisser aller, à boire et Dieu sait quoi d’autre. »

« Maintenant, il a fait ses soins dentaires et il peut sourire en toute confiance. Ses dents sont absolument éclatantes », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne ses projets pour l’avenir, la source a noté : « Il veut se muscler et peut-être se faire faire quelques liftings. »

« Il va enfin faire quelque chose pour ce ventre rond, sans parler d’investir dans des rituels de beauté pour peaufiner sa peau, ses cheveux et son apparence générale. »

Avant de se déconnecter, l’initié a également révélé la réaction de son entourage immédiat et a déclaré : « Les gens autour de lui disent qu’il était temps. Ils aiment vraiment ce gars, et son haleine est beaucoup plus agréable aussi ! »